Département : de Taiyuan à Terre Sainte, la rencontre interculturelle à La Réunion

"Huānyíng láidào Liúníwāng " signifie " Bienvenue à La Réunion ". C’est en ces termes qu’une délégation chinoise - composée de 16 jeunes et 2 accompagnateurs - a été accueillie au Palais de la Source ce 10 février 2026, dans le cadre d’un échange éducatif et culturel entre le collège de Terre Sainte et l’école de langues étrangères de Taiyuan. Ce projet pédagogique "Nout Kartié, un Monde" est soutenu par le Département, qui vise à "favoriser l’ouverture internationale des jeunes Réunionnais tout en valorisant l’histoire et l’identité des quartiers". Nous partageons la communiqué du Département. (Photo : Département)

La rencontre était notamment ponctuée par le visionnage du séjour en mai 2025 en Chine, de 25 jeunes de Terre Sainte, tous présents dans l’hémicycle pour accueillir leurs camarades chinois, venus à leur tour découvrir l’île intense.

Le Consul général de Chine Xiaolei Chen s’est adressé aux jeunes dans sa langue maternelle avant de traduire : "En tant qu’élèves de l’école de langues étrangères, vous êtes ici pour apprendre le français. Mais profitez aussi de l’occasion pour apprendre le créole. Ne soyez pas timides. Profitez de votre séjour et de la chance que vous avez de passer sur cette île du vivre ensemble".

Le programme de la délégation est dense. Les jeunes vont notamment participer à des temps d’échanges au collège de Terre Sainte, incluant chants, présentations et immersion en classe. Il est également prévu des visites des sites emblématiques de l’île : à commencer par le Jardin de l’État à Saint-Denis, le quartier de Terre Sainte, le volcan, le Sud sauvage, Kélonia. Des ateliers culturels sont aussi au menu : tressage, cuisine, jeux traditionnels. Sans oublier les moments de vie en famille d’accueil et la participation aux festivités du Nouvel An chinois.

À travers ce temps fort institutionnel, le Département réaffirme son engagement en faveur de l’éducation, de l’égalité des chances et de l’ouverture au monde. Il salue l’implication des équipes pédagogiques, des partenaires institutionnels et du Consulat général de Chine, qui contribuent à la réussite de ces échanges porteurs de sens et d’avenir.