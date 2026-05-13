Département : des travaux engagés pour préserver le Lazaret

En février 2025, le site du Lazaret n°2 a subit d'importants dégâts à cause des fortes crues provoquées par le cyclone Garance. Afin de préserver ces vestiges historiques, le Département a engagé des travaux de consolidation depuis septembre 2025. Nous publions le communiqué du Département ci-dessous (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

Témoins importants de l’histoire du peuplement de La Réunion, les lazarets de la Grande Chaloupe ont été durement touchés par le passage du cyclone Garance en février 2025. Déjà fragilisé par le cyclone Belal, le site du lazaret n°2 a subi d’importants dégâts lors des fortes crues provoquées par Garance. Afin de préserver ces vestiges historiques, le Département a engagé des travaux de consolidation depuis septembre 2025.

La violence des eaux a profondément modifié la physionomie du site. Le bateau-lavoir a été emporté, tout comme une partie des façades des dortoirs et du mur d’enceinte. Si le lazaret n°1 a résisté aux intempéries, le lazaret n°2 a été particulièrement affecté par la montée des eaux.

"Le bateau-lavoir faisait partie des éléments emblématiques du lazaret. L’urgence était de préserver ce qui pouvait encore l’être afin de protéger ce lieu de mémoire. Nous avons également mené une prospection archéologique pour retrouver et récupérer certains éléments emportés par les crues", explique Jessica Play, directrice du lazaret.

En lien avec ses partenaires, notamment la Direction des Affaires culturelles de La Réunion, le Département a engagé une intervention en plusieurs étapes.

Il a d’abord fallu recréer un passage à gué dans le lit de la rivière et dégager les éléments qui empêchaient l’écoulement de l’eau, avant de procéder à un enrochement pour consolider les berges.

La phase actuelle concerne le renforcement des murs des dortoirs grâce à la pose d’étaiements en bois. Les abords seront ensuite remis à niveau afin de sécuriser durablement l’ensemble du site.

Ces interventions sont réalisées par des entreprises spécialisées dans la réhabilitation du patrimoine historique, accompagnées d’architectes et de maîtres d’œuvre experts dans la préservation de bâtiments anciens.

Au-delà de l’urgence de la consolidation, l’objectif du Département reste de permettre au public de continuer à découvrir ce lieu emblématique de l’histoire réunionnaise, notamment à l’occasion d’événements culturels et patrimoniaux, dès que les conditions de sécurité le permettront.