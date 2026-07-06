Département : la Caravane d'accès aux droits s'arrête près de chez vous

La Caravane d'accès aux droits s'arrête de nouveaux près de chez vous cette semaine de 9h à 12h. Les trois caravanes sillonnent l’île pour vous informer, conseiller et vous aider dans vos démarches administratives, sociales, de santé et de parentalité. (Photos d'illustration : Département)
Les communes concernées sont :
- Saint-Philippe
- Trois-Bassins
- Sainte-Suzanne
- La Possession
- Saint-Benoit
- Saint-Pierre
- Saint-Joseph
- Saint-Paul
- Saint-André
- Entre-Deux
- Saint-Denis
- Sainte-Marie
- Tampon
- Sainte-Rose