Département : la Caravane d'accès aux droits s'arrête près de chez vous

La Caravane d'accès aux droits s'arrête de nouveaux près de chez vous cette semaine de 9h à 12h. Les trois caravanes sillonnent l’île pour vous informer, conseiller et vous aider dans vos démarches administratives, sociales, de santé et de parentalité. (Photos d'illustration : Département)

Les communes concernées sont :

- Saint-Philippe

- Trois-Bassins

- Sainte-Suzanne

- La Possession

- Saint-Benoit

- Saint-Pierre

- Saint-Joseph

- Saint-Paul

- Saint-André

- Entre-Deux

- Saint-Denis

- Sainte-Marie

- Tampon

- Sainte-Rose