Département : la caravane d'accès sillonne l'île à votre rencontre cette semaine

Durant cette semaine, trois caravanes du Département poursuivent leur parcours dans plusieurs villes pour vous informer, conseiller et aider dans vos démarches administratives, sociales, ainsi que sur les questions de santé et de parentalité. Ils seront de passage ce lundi 26 janvier dans la commune du Tampon et de Saint-André. Ce mardi 27 janvier, ils parcourront la ville de Saint-Paul et de Bras-Panon. Ce mercredi 28 janvier, ils seront à Saint-Joseph, à La Possession et à Salazie. Ce jeudi 29, c'est à la Plaine des Cafres, au Port et à Saint-Benoit que les caravanes se rendront. Nous partageons la publication du Département. (Photo : Département de La Réunion)