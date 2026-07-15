Département : La Réunion et les Seychelles renforcent leur partenariat au cœur de l’océan Indien

Ce mercredi 15 juillet 2026, le Président du Conseil départemental de La Réunion, Cyrille Melchior, a accueilli à la villa du Département, le Président de la République des Seychelles, le Docteur Patrick Herminie, accompagné d’une délégation ministérielle seychelloise. Cette visite officielle témoigne de la qualité des relations qui unissent La Réunion et les Seychelles et d’une volonté partagée de renforcer la coopération entre deux territoires liés par leur histoire, leur culture et leur appartenance à un même espace indianocéanique. Nous publions le communiqué du Département ci-dessous. (Photos : Département)

« La Réunion et les Seychelles partagent bien plus qu’une proximité géographique. Nos territoires ont une histoire, des cultures et des défis communs. Dans un océan Indien confronté à de profondes mutations, nous avons tout intérêt à renforcer nos liens, à partager nos expériences et à construire ensemble des projets utiles à nos populations », a souligné Cyrille Melchior.

- Le Plan 1 million d’arbres, une ambition partagée pour la biodiversité -

Cette rencontre a notamment été l’occasion de présenter la SPL EDDEN, partenaire du Département dans la mise en oeuvre du Plan 1 million d'arbres. Une initiative emblématique de l’engagement de la Collectivité pour la préservation de la biodiversité et la valorisation des espèces endémiques et indigènes. La SPL EDDEN qui intervient également dans la lutte anti-vectorielle et sur le volet insertion via l'accompagnement des publics en difficulté.

« L’ambition du Département est d’atteindre le million d’arbres plantés d’ici 2027. Nous nous rapprochons de notre objectif : plus de 640 000 pié dbwa endémiques et indigènes ont déjà été mis en terre », a rappelé le président du Département.

- Une coopération concrète dans de nombreux domaines -

Depuis 2007, le Département accompagne les Seychelles dans la promotion de la langue française. Cette coopération se poursuit aujourd’hui avec le cofinancement de deux missions de Volontariat de Solidarité Internationale (VSI), auprès de la Seychelles Broadcasting Corporation et de l’Alliance Française des Seychelles.

Les échanges portent également sur la sécurité civile, à travers la formation des sapeurs-pompiers et le partage d’expertise en matière d’organisation des secours.

Dans le domaine culturel, La Réunion et les Seychelles multiplient les projets autour de leur patrimoine commun, de la mémoire historique et des échanges artistiques : recherches généalogiques, expositions, conférences, résidences de création et coopération entre les institutions patrimoniales des deux territoires. Cette dynamique se poursuit avec un projet de formation des futurs agents du Muséum des Seychelles par le Muséum d’Histoire Naturelle de La Réunion.

- La jeunesse et la formation au cœur des échanges -

Depuis la signature, en 2022, d’une convention entre le Conseil départemental, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de La Réunion (CMAR) et la Seychelles Tourism Academy (STA), des apprentis réunionnais et seychellois effectuent des périodes de formation de part et d’autre de l’océan Indien dans les métiers de la boulangerie, de la pâtisserie et de la restauration.

Ce partenariat favorise l’acquisition de nouvelles compétences, le partage des savoir-faire et l’ouverture des jeunes sur leur environnement régional.

- Une coopération tournée vers l’avenir -

Cette visite s’inscrit dans la continuité des échanges engagés entre les deux territoires, notamment à l’occasion de la venue à La Réunion, en 2023, du ministre seychellois des Affaires étrangères et du Tourisme.

Elle confirme la volonté commune de poursuivre et d’élargir les coopérations dans des domaines d’intérêt partagé : formation, culture, francophonie, tourisme, jeunesse, patrimoine et développement durable.

À travers cette rencontre, La Réunion et les Seychelles réaffirment leur ambition de faire vivre une coopération régionale concrète, solidaire et tournée vers l’avenir, au service des populations de l’océan Indien.