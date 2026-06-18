Département : La Réunion se hisse à la 2e place des autorités de gestion du réseau Europac

Autorité de gestion du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), le conseil départemental de La Réunion se classe au 2e rang des huit autorités de gestion utilisant le réseau Europac au 1er mai 2026, selon le bilan national de mise en œuvre des fonds européens agricoles du Plan Stratégique National (PSN 2023/2027). Nous publions le ocmmuniqué du Département ci-dessous (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Ce résultat tout à fait satisfaisant confirme la qualité de gestion de la Collectivité. Rappelons que sur la période 2014/2022 le Département, qui était déjà autorité de gestion du Feader a affiché un taux de réalisation de 99.3% à la clôture du programme (c'est à dire au 31.12.2025), le situant déjà au deuxième rang national toute Autorité de gestion confondue.

Cette reconnaissance repose avant tout sur la fiabilité des procédures et des données transmises aux systèmes dématérialisés nationaux et européens. Le suivi national mesure en effet la qualité des flux d’engagement, un indicateur essentiel pour garantir la bonne gestion des financements européens et la sécurisation des dossiers. Sur ce critère, La Réunion affiche un taux d’erreur de seulement 3,72 %, nettement inférieur à la moyenne nationale de 4,88 %. "Ce résultat témoigne du professionnalisme des équipes de la Collectivité et de leurs partenaires, mobilisés pour accompagner les agriculteurs et les porteurs de projets tout en assurant une gestion rigoureuse des fonds européens", salue Cyrille Melchior, Président du Département.

Les données nationales relatives aux engagements et aux paiements placent régulièrement La Réunion dans le Top 10 des autorités de gestion françaises, tout système de gestion confondue. Cette position est par ailleurs à nuancer car certains engagements déjà réalisés et conventionnés ne sont pas encore intégralement enregistrés dans les outils nationaux de suivi, ce qui ne permet pas de refléter pleinement la réalité de l’avancement du programme.

Par ailleurs, hormis Auvergne-Rhône-Alpes et la Normandie, qui affichent des niveaux d’avancement plus élevés (et des outils de gestion différents), les résultats des autres autorités de gestion de l'Hexagone demeurent globalement très proches. Dans ce contexte, La Réunion confirme sa place parmi les collectivités les plus performantes et se distingue trés favorablement parmi les territoires ultramarins. A titre d'illustration plus de 1600 dossiers d'agriculteurs ont déjà été programmés à ce jour.

Ces résultats illustrent l’engagement du Conseil départemental à assurer une gestion efficace, fiable et sécurisée des fonds européens au service du développement agricole et rural de notre île.