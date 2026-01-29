Département : la saison 3 du concours photo "Monuments de beauté de l’océan Indien" est lancée

"Regarder le monde, c’est toucher à sa diversité". Cette invitation s’adresse aux collégiens de l’océan Indien, à l’occasion de la troisième édition du concours photographique régional, "Monuments de beauté de l’océan Indien". Elle se déroulera jusqu'au 30 avril 2026. Une édition labellisée "Bicentenaire de la photographie". Nous partageons, ci-dessous, le communiqué du Conseil départemental (Photo Département 974)

Se repérer dans l’espace, dans les pas de traqueurs de chefs-d’œuvre du patrimoine architectural et produire une photographie originale d’un monument emblématique, tel est le défi qui leur est lancé pour cette troisième édition.

- Un concours pour explorer la photographie entre patrimoine, technique et création -

Autour d’un travail de mémoire, d’histoire et d’éducation à l’image, il est proposé aux élèves de 11 à 15 ans de La Réunion, Madagascar, Maurice, Mayotte, des Comores, des Seychelles et du Mozambique, de réaliser collectivement une photographie originale d’un monument remarquable de leur territoire.

Chaque production doit impérativement être accompagnée d’une note de présentation structurée, dans un format libre selon les limites suivantes afin de garantir l’équité entre les candidats :

• 5 minutes maximum pour une vidéo ou un audio,

• 10 diapositives maximum pour un diaporama,

• 3 pages maximum pour un texte ou une production visuelle.

Les élèves (groupes de 2 à 10 participants) et leur professeur référent ont jusqu’au 30 avril 2026 pour s’inscrire et envoyer leur contribution par mail, à [email protected].

Les documents d’inscriptions et information sont téléchargeables en en ligne.

- Une édition labellisée et enrichie -

Cette troisième édition bénéficie du label "Bicentenaire de la photographie" décerné par le ministère de la Culture français, en commémoration de la première prise de vue permanente connue. Elle met l’accent sur les dimensions techniques et esthétiques de la photographie : cadrage, lumière, composition, point de vue, mais aussi sur l’intention artistique et à la narration visuelle. Les élèves sont invités à considérer la photographie comme un véritable acte de création et de transmission.

Des ressources éducatives dédiées accompagnent cette édition : conseils techniques, outils méthodologiques, webinaire de présentation et contenus pédagogiques en ligne. Les actualités et ressources complémentaires du concours sont accessibles via les réseaux sociaux de l’Iconothèque historique de l’océan Indien (IHOI) et sur sa chaîne YouTube.

- Les organisateurs -

Initiative culturelle inédite issue d’un partenariat entre la Commission de l’océan Indien, l’Académie de La Réunion et le Département de La Réunion, rejoints par l’ESA Réunion, ce concours a été lancé pour la première fois en 2022, dans le cadre du projet "Appropriation du patrimoine iconographique de l’océan Indien par les populations", porté par l’Iconothèque historique de l’océan Indien et cofinancé par l’Union européenne au titre du PO INTERREG V OI.

