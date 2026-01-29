Département : le 3ème forum territorialisé d'accès aux droits du bassin sud-ouest

Le 3ème forum territorialisé d'accès aux droits du bassin sud-Ooest se tiendra le jeudi 5 février 2026 de 8h30 à 13h au ZAC Avenir au gymnase du lycée professionnel Victor Schoelcher à Saint-Louis. C'est un événement pour vous informer, vous orienter et vous accompagner, organisé par le Département, France Travail Réunion et le CCAS de Saint-Louis. Nous partageons la publication du Département (Photo d'illustration)

Au programme :

- Découvrez vos droits : Aides sociales, logement, santé, autonomie, handicap.

- Accompagnement personnalisé : Numérique, insertion, formation, emploi.

- Rencontres avec des experts : CGSS, France Travail, Mission Locale, CAF, MDPH, et bien d’autres.

- Opportunités locales : Création d’activité, métiers de la petite enfance, de l’environnement, et innovations numériques.