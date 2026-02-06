Département : le forum territorialisé fait le plein

Organisé par le Conseil départemental en collaboration avec le CCAS de la ville de Saint-Louis et France Travail, le Forum territorialisé d’accès aux droits du TAS Sud-Ouest a rassemblé plus de 800 participants le jeudi 5 février 2026 aau lycée professionnel Victor Schoelcher. Cette forte mobilisation confirme l’intérêt des Réunionnais pour ces rendez-vous de proximité dédiés à l’information, à l’accompagnement et à l’insertion. Nous partageons ci-dessous le communiqué du Département (Photo : Département)

Une soixantaine d’exposants et 45 partenaires se sont mobilisés autour des enjeux d’emploi, de formation, d’action sociale et d’accès aux droits.

Tout au long de la matinée, les échanges ont été soutenus sur les stands ainsi que lors des deux temps forts de la journée : une information collective avec la CGSS sur les droits à retraite et demande d'ASPA pour les bénéficiares du RSA de plus de 62 ans ainsi qu'un atelier "Connectez-vous à vos droits et services", particulièrement apprécié pour l’aide concrète apportée aux démarches numériques.

Plusieurs services du Département étaient également présents pour orienter les usagers et répondre à leurs situations individuelles.

Moment plus original et convivial : un atelier d’animation physique proposé par France Travail a rassemblé demandeurs d’emploi ; chefs d'entreprise dans le domaine du commerce ; habitants de Saint-Louis, de La Rivière et du bassin Sud autour d’une chorégraphie collective.

Dans une ambiance détendue, musique et mouvement ont favorisé les échanges, levé certaines appréhensions et rappelé que la confiance et le lien humain sont aussi des leviers essentiels vers l’insertion.

En visite à La Réunion, le directeur général de France Travail Monsieur Thibaut Guilly a salué "la dynamique partenariale à l’œuvre sur l’île, territoire pilote où la coopération entre le Département, l’État, les communes et les acteurs de l’emploi permet de simplifier les parcours et d’apporter des réponses adaptées aux besoins des Réunionnais".

Inscrit comme fiche action n°1 du Programme départemental d’insertion 2025-2028, le forum d’accès aux droits illustre une priorité forte du Conseil départemental qui s’inscrit dans une démarche d’ "aller vers" les publics, de renforcer la proximité des services et lutter concrètement contre le non-recours aux droits.

Du côté des participants, l’accueil et la proximité ont marqué les esprits. "On peut poser ses questions simplement et repartir avec des solutions", témoigne Marie, allocataire du RSA.

"J’ai trouvé des informations utiles pour avancer dans mon projet de formation", souligne Kevin, demandeur d’emploi.