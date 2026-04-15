Département : le Jardin Botanique de la Réunion devient galerie d'art

Ce mardi 14 avril 2026, le Jardin Botanique de La Réunion s’est métamorphosé en une galerie d’art à ciel ouvert. Plus de 100 élèves sont venus donner vie à l’opération "Land Art". Un projet où la nature devient la toile des artistes. Accompagnés par l'artiste Isabelle Odon, les jeunes invitent à changer de regard sur notre environnement végétal pour mieux en comprendre sa fragilité. De l’installation poétique dans les écuries jusqu’à la performance vibrante à l’Amphithéâtre de Verdure, chaque œuvre raconte une histoire. Nous partageons la publication du Département, ci-dessous. (Photo : Département)