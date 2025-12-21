Département : fermeture temporaire des équipements culturels

Publié le 21 décembre 2025 à 16:00

Durant les fêtes de fin d'année, les lieux culturels liés au Département seront temporairement fermés. La réouverture sera effective dès le 6 janvier 2026 pour de nombreux espaces culturels. Nous vous communiquons l'ensemble des dates de la reprise ci-dessous.(Photo : www.imazpress.com)

Les archives départementales seront fermées le mercredi 24 décembre 2025 après-midi et vendredi 26 décembre 2025 toute la journée, puis le mercredi 31 décembre 2025 à 12h00 au vendredi 2 janvier inclus.

La bibliothèque départementale fermera ses portes du mardi 23 décembre 2025 au samedi 10 janvier 2026.

Le Lazaret de la Grande Chaloupe sera fermé du lundi 22 décembre 2025 au vendredi 9 janvier 2026.

Le musée historique de Villèle fermera le dimanche 21 décembre 2025 jusqu'au vendredi 2 janvier 2026.

Le musée du Sel sera fermé dès le jeudi 25 décembre 2025 au dimanche 4 janvier inclus [réouverture le mardi 6 janvier 2026).

Pour le musée Léon Dierx, il sera fermé du jeudi 25 décembre 2025 au jeudi 1er janvier 2026 inclus.

Le muséum d'Histoire Naturelle sera lui aussi fermé du jeudi 25 décembre 2025 au dimanche 4 janvier 2026 inclus (réouverture le mardi 6 janvier 2026).

L'Artothèque fermera ses portes du mardi 23 décembre 2025 au dimanche 4 janvier inclus.

Le centre culturel Le Sud fermera ses portes le mardi 23 décembre 2025 au dimanche 4 janvier inclus.