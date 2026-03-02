Département : une action forte du CDJ pour la santé des jeunes

Une matinée de sensibilisation à la santé cardiaque et à la respiration s’est tenue au Palais de la Source le 27 février, à l’initiative du Conseil départemental des jeunes (CDJ), en partenariat avec la Mutualité de La Réunion "ADN 974 – Association Diabète Nutrition". Nous publions ci-dessous, le communiqué du Département. (Photo : Département)

Cette action, qui a rassemblé les membres actuels et d’anciens élus du CDJ, s’inscrit pleinement dans la volonté du Département d’accompagner les jeunes dans des démarches concrètes en faveur de leur bien-être et de leur réussite.

La rencontre a été ouverte par Joackim Bertil, président du CDJ et animée par Guillaume Charlettine, coach en respiration, enseignant en activités physiques adaptées et coordinateur du dispositif "Respirons la Santé".

La matinée a alterné apports théoriques et ateliers pratiques. Lors de son intervention, l’animateur a rappelé un chiffre marquant : "Nous respirons en moyenne 22 000 fois par jour, mais 9 personnes sur 10 le font mal. Pourtant, une respiration maîtrisée est un véritable levier pour améliorer la concentration, mieux gérer le stress, être plus à l’aise à l’oral et se sentir mieux au quotidien".

À travers des exercices ludiques, notamment via l’utilisation des smartphones, les jeunes ont pu comprendre l’influence directe de la respiration sur l’état émotionnel et expérimenter des techniques simples applicables dans leur vie scolaire et personnelle.

Déjà déployée dans plusieurs établissements du Nord de l’île, cette démarche vise à faire des jeunes formés de véritables ambassadeurs dans leurs collèges. À l’issue de la session, chaque participant a reçu une fiche mémo pratique avec un lien pour s’exercer en autonomie, un flyer d’information ainsi qu’un diplôme "Respirons la Santé".

Par cette initiative, le CDJ confirme son rôle moteur dans la promotion d’actions innovantes au service de la santé et de l’épanouissement des collégiens réunionnais.