Le Port : des gymnastes de l'Hexagone en préparation pour les JO

"Kaylia Nemours, 16 ans, vice-championne du monde (2023) aux barres asymétriques, qualifiée pour les Jeux Olympiques de Paris, Carolann Héduit, 20 ans, finaliste des JO de Tokyo, encourse pour une place aux JO de Paris 2024 et trois autres jeunes gymnastes de l’Avoine- Beaumont Gymnastique s’entrainent actuellement au Complexe sportif municipal" écrit la mairie du Port dans un communiqué que nous publions ci-dessous (Photos: mairie du Port )

Le club d’Indre et Loire, avec les entraîneurs Marc et Gina Chirilchenco, ont choisi Le Port et l’USPGSA Gymnastique comme terrain d’entraînement et famille d’accueil. Objectif : lancer la préparation en vue des JO mais aussi de la Coupe du Monde voire du championnat d’Europe junior pour les plus jeunes.

Lors de ce stage, l’équipe d’Avoine-Beaumont Gymnastique, victorieuse ces 3 dernières années du Top 12 (1ère division de championnat de France) côtoie les jeunes gymnastes du groupe performance du Port et partage leur expérience du très haut niveau avec athlètes et entraîneurs de La Réunion. Les gymnastes ont reçu la visite de Olivier Hoarau, Maire du Port et de Guy Pernic, adjoint au maire délégué aux Sports.

« Nous sommes heureux de vous accueillir au Port. J’espère que ce tremplin vous mènera sur des podiums internationaux et des JO » a déclaré Olivier Hoarau. Et de poursuivre : « Vous êtes la fierté de la France qui gagne, de la France sportive. Cette passion que vous partagez est aussi une fierté que vous transmettez ».

Pour Marc Chirilchenco, à 190 jours des Jeux Olympiques, il fallait trouver de bonnes conditions d’entraînement et c’est ce qu’offre la Ville du Port : « Je suis agréablement surpris par la dimension de la salle. C’est une belle salle, on voit que la culture gymnique existe depuis de nombreuses années ».

A noter qu’un ancien membre de l’USPGSA, Philippe Noël est entraîneur depuis 3 ans à Avoine-Beaumont Gymastique. Les Avoinais, hébergés par les parents des gymnastes portois seront à La Réunion jusqu’au 3 février.

Le club de l'USPGSA et la collectivité accueillent régulièrement à cette période de l'année, des gymnastes de hauts niveaux qui viennent sur les installations sportives de la ville de Le Port qui correspondent à leurs attentes afin de parfaire leur préparation pour les objectifs olympiques qu'ils se sont fixés.

Et ce à juste titre, car la Ville met en œuvre depuis 2014 une politique ambitieuse en matière de politique sportive. Elle se traduit notamment par la réhabilitation des équipements sportifs, la promotion de l’activité sportive pour le plus grand nombre, sans oublier le partenariat avec le mouvement associatif et sportif pour structurer et développer une offre sportive diversifiée et de qualité.