Des horaires exceptionnelles pour plonger dans les piscines du Port

La piscine municipale Jean-Lou Javoy adapte ses horaires aux vacances scolaires. Retrouvez ci-dessous les horaires d'ouverture au public pendant les vacances scolaires et les jours fériés (Photo : www.imazpress.com)

Pour les Jeux d'eau :



- Littoral nord - ouverture de 10h à 18h30 du mardi au dimanche y compris le 20 décembre, jour férié

Ouverture de 10h à 17h les 24, 25, 31 décembre 2025 et 1er janvier 2026,

- Parc Boisé – ouverture de 10h à 17h du mardi au dimanche y compris le 20 décembre, jour férié et les 24 et 31 décembre.

Jeux d’eau du Parc Boisé fermés les 25 et 1er décembre

Fermeture les lundis pour maintenance hebdomadaire