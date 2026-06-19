Don du sang à la ville du Tampon

La ville du Tampon se mobilise au don du sang avec l'Établissement Français du Sang - La Réunion / Océan Indien en juin. La prochaine collecte aura lieu le lundi 29 juin 2026 de 08h00 à 13h00 au Pôle Municipal PK 23ème KM (05 rue Laurent Gonthier) (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Pour vous inscrire et participer à la mobilisation :



- je m'inscris en ligne : https://dondesang.efs.sante.fr

- par téléphone : 0262 90 53 92

Retrouvez toutes collectes qui sont sur le territoire du Tampon en cliquant ici : https://letampon.fr/dons-du-sang/