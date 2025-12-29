Saint-Pierre : donnez votre sang pour sauver des vies

L'Établissement Français du Sang, l'EFS, vous informe qu'une collecte de sang est prévue le vendredi 2 janvier 2026 au centre commercial Grand Sud Canabady à Saint-Pierre de 11h à 17h. Participez à ce geste simple et salvateur qui permet de soigner 1 million de patients chaque année, dont 10 000 à La Réunion. En cette période cyclonique, la mobilisation est plus que jamais nécessaire. Prenez rendez-vous dès à présent. (Photo : rb/www.ipreunion.com)