Ecocité Phaonce : le TO et ses partenaires signent l’accord de consortium du Démonstrateur de la Ville Durable

Le Territoire de l’Ouest, en qualité de chef de file, réunit ce mercredi 10 juin 2026, l’ensemble de ses partenaires afin de signer l’accord de consortium relatif à la mise en œuvre du "Démonstrateur de la Ville Durable", dans le cadre du plan France 2030 porté par l’État et opéré par la Caisse des Dépôts. Nous publions le communiqué de du TO, ci-dessous : (Photo Territoire de l'Ouest)

Cette signature marque une étape décisive pour la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) Écocité Phaonce, située à Saint-Paul, en affirmant une ambition collective : construire un modèle d’aménagement innovant, résilient et durable, fondé sur la coopération territoriale et l’expérimentation de solutions concrètes adaptées aux enjeux environnementaux et urbains.