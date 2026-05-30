Publié le 30 mai 2026 à 18:00

En juin, Saint-Pierre célèbre la musique dans tous les quartiers. Concerts, artistes péi, ambiance chaleureuse et moments de partage vous attendent tout au long du mois. Nous publions le plannig ci-dessous (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Au programme :

- Mercredi 3 juin – Basse-Terre (La Placette) dès 18h

Avec Simangavol, Fôret Vert, Yeko & Aïssya

- Jeudi 4 juin – Mont-Vert (Domaine Vidot) dès 16h30

Avec Mont-Vert Lé La, Lindigo Family & Anna Sato

- Vendredi 13 juin – Grand-Bois (Terrain Paddock) dès 17h30

Avec Élodie Lauret, Jo Lauret, Tropical Band, Secteur 410 & Yango Roots (Live)

- Jeudi 19 juin – Pierrefonds (devant le théâtre) dès 18h30

Avec Lékol Mizik Trad, Gayar Mélanzé, Kaf La, Kent’1 & DJ Msy

-20 & 21 juin – Front de mer de Saint-Pierre

- Le 20 juin dès 17h30 / le 21 juin dès 15h00

Avec l’École de Musique Municipale, Jean Roland Miquel et ses invités, KVNN, Kaf Malbar & DJ Lof Rikos