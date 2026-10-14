ENSA-La Réunion : Les étudiants imaginent les équipements de leur future école

Tables à dessin modulables, assises en végétaux tressés, panneaux d’exposition et même babyfoot et jeu de palets… la créativité des étudiants de l’ENSA-La Réunion a parlé. Les étudiants devaient imaginer les conditions de travail et la vie étudiante dans leurs futurs locaux. Du 28 septembre au 2 octobre 2026, ils se sont retrouvés à la Halle des manifestations au Port, pour le traditionnel workshop de rentrée de l’ENSA-La Réunion. "Ce rendez-vous, pleinement intégré aux grilles pédagogiques de l’École, réunit chaque année l’ensemble des promotions autour d’un projet commun", écrit la Ville. (Photos : ville du Port)

Pour cette nouvelle édition, la thématique faisait directement écho à l’entrée prochaine dans les futurs locaux de l’école, actuellement en construction.

Pendant une semaine, les étudiants ont conçu et réalisé des prototypes de mobilier à partir de bois et de matériaux recyclés ou issus de la récupération. Ils ont vocation à servir de modèles pour une production à plus grande échelle, réalisée par des entreprises locales.

Avec un objectif concret : que ces créations puissent prendre place dans les nouveaux locaux de l’ENSA-La Réunion, dont la livraison est prévue fin 2027.