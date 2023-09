Entre-Deux : des travaux pour améliorer le cadre de vie des habitants

Dans le cadre de l’amélioration du cadre de vie des habitants de l’Entre-Deux consistant à la réalisation de travaux de structuration de Bourg Bras Long et de mise en place d’un réseau d’évacuation des eaux pluviales, la portion de la rue Grand-Fond Intérieur située entre l’ouvrage sur la ravine Sapotes (pont) et le carrefour avec la rue Dijoux sera totalement sera totalement fermée à la circulation jusqu'au vendredi 20 octobre 2023 (y compris soirs et week-end) (Photo : rb/www.imazpress.com)

Ainsi, les arrêts de bus suivants :

- Rue Dijoux

- Maison 30

- Rue Dubard

- 63 Grand fond intérieur dit Cactus

Ne seront pas desservis y compris par le transport scolaire.

Les personnes utilisant ces arrêts devront se rendre pour prendre le bus à :

- Arrêt 93 Grand Fond Intérieur dit Macaire 2

- Intersection de la rue Macaire et de la rue Dijoux.

Une information pour la collecte des bacs jaunes et verts sera faite auprès des habitants concernés.