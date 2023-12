Ericka Bareigts présente la politique séniors de la ville de Saint-Denis à Paris

Ericka Bareigts, maire de Saint-Denis, s’est rendue à Paris ce mardi 5 décembre 2023 pour présenter sa politique publique à l’égard des seniors lors d’un colloque international. Une invitation lancée par le Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés. Plus de 200 personnes étaient présentes, venant des quatre coins du monde : Émirats Arabe Unies, Canada, Slovaquie, Belgique, Brésil, Portugal. Nous publions le communiqué de la mairie ci-dessous (photos : Saint-Denis)

Lors d’une table ronde aux côtés notamment du Président du RFVAA, Thomas Dubedout et de son délégué général, Pierre-Olivier Lefebvre, la maire de Saint-Denis, Ericka Bareigts, a pu exposer des exemples concrets de la dynamique de notre politique seniors. La Réunion, et plus particulièrement Saint-Denis, subit actuellement un véritable changement démographique. D’ici 2050 la part des seniors va être multiplier par deux. C’est pourquoi, la Ville a souhaité passer à l’action et rompre avec l’isolement en créant notamment "le Plan Séniors en Action". Aujourd’hui, plus de 40 activités en tout genre sont proposées aux seniors de la Ville, pour se divertir, se dépenser, progresser, s’enrichir, ou encore apprendre des choses qu’ils n’auraient jamais eu l’occasion de faire. Le tout pour seulement 5 euros par an, par activité et par adhérent.e.



Le label or 3 étoiles « Ville Amie des Aînés » de Saint-Denis reçu en 2022 prouve son engagement envers ses seniors, pour leur bien-être, leur confort et leur sécurité. Et les 44 clubs seniors du chef-lieu sont le cœur battant de cette dynamique. Ces clubs offrent l’opportunité à chaque gramoune qui le souhaite de développer ses compétences, élargir ses centres d’intérêt et ainsi s’épanouir à son rythme.



A Saint-Denis, être senior est une bénédiction. Ils font partie intégrante de la vie de la ville. C’est pourquoi, en tant que ville citoyenne et fraternelle, Saint-Denis mise sur la participation citoyenne de nos aînés par le biais d’un « Conseil des Sages ». Des ateliers intergénérationnels ont également été mis en place avec les enfants dans le cadre de l’École du Bonheur. Que ce soit également à travers des actions sociales, des offres de mobilité ou encore des logements adaptés, la ville ne cesse de vouloir aller plus loin pour leur bonheur.



Saint-Denis travaille en transversalité avec de nombreux acteurs pour que le « bien vieillir à Saint-Denis » devienne une réalité. La Ville compte poursuivre et développer toutes ces actions déjà mises en place dans le but d’acquérir le label platine « Ville Amie des Aînés » fin 2025.



Ericka Bareigts, Maire de Saint-Denis :



"Saint-Denis est une ville de 153 000 habitants et avec ses 1000 habitant.e.s au kilomètre carré est une ville très dense. Bien que considérée comme une commune française depuis 1946, les lois françaises ne se sont réellement appliquées que dans les années 70-80, voire 90 et ce sont nos personnes âgées qui subissent les conséquences de ce fait historique. Les personnes de plus de 75 ans sont extrêmement pauvres, 10% d’entre elles vivent aujourd’hui avec seulement 250 euros par mois. Face à notre révolution démographique en cours, Saint-Denis a pour volonté d’aider toutes ces personnes à avoir une meilleure estime de soi et une meilleure place dans la société."