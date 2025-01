Hôtellerie-restauration : Saint-Denis en bonne voie pour (prochainement) accueillir une école de cuisine

La maire de Saint-Denis, Ericka Bareigts, a tenu à rencontrer ce mardi 14 janvier 2025, Thierry Marx, chef étoilé et président de l’Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (UMIH) en visite à La Réunion. Objet des discussions ? La création - dans un avenir proche - d’un nouveau centre de formation aux métiers de l’hôtellerie et de la restauration, dans les locaux de la Nordev afin d'anticiper les besoins en main d’œuvre (Photo : www.imazpress.com)

Après la prison du Port mardi matin et avant des rendez-vous prévus au RSMA (Régiment du service militaire adapté) mercredi et au pôle de formation consulaire du Centhor jeudi, le chef étoilé Thierry Marx, également président de l’UMIH (Union

des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie, l’un des principaux syndicats des cafés, hôtels, restaurants, traiteurs, discothèques…) a donc rencontré la maire de Saint-Denis ainsi que le président de la Cinor, Maurice Gironcel.

Son déplacement à Saint-Denis "porte une ambition forte : la création d’un centre de formation autour de ces métiers de l’hôtellerie et de la restauration dans le nord de l'île", note la maire de Saint-Denis.

- Bientôt une école de cuisine à la Saint-Denis ?-

Thierry Marx, qui dirige personnellement 11 écoles de cuisine, deux restaurants et quatre boulangeries, est lucide : "le top management et le middle management, on trouve toujours dans la restauration et l’hôtellerie. En revanche, on manque de jeunes employés. On doit aller les chercher, les former, vite et bien, et surtout être capable de les garder. Le rapport au travail s’est modifié, notamment depuis le Covid, on doit améliorer nos rémunérations, mieux planifier le travail… Mais le plus important, c’est de ramener des jeunes dans des projets-métiers".

Doit-on s’attendre à ce que la douzième école "Cuisine, Mode d’emploi(s)" ouvre à La Réunion ? "Tout le monde est prêt", assure Thierry Marx.

"Ce qui important, c’est le site et son accessibilité", estime Ericka Bareigts, avant de laisser entendre qu’à La Nordev, il y a de la place, un plateau technique déjà prêt, des parkings et un accès privilégié pour les habitants de l’est du chef-lieu.

- 800 postes non pourvus dans l'hôtellerie-restauration à La Réunion -

Selon Thierry Marx, l’industrie "peine toujours à recruter" et exprime un besoin de 200.000 paires de bras depuis 10 ans.

À La Réunion, d’après Patrick Serveaux, président de l’UMIH Réunion, ce serait 800 postes non pourvus dans le secteur. Dont 400 pour le seul territoire du nord, qui attend l’ouverture d’un nouvel hôtel à Sainte-Marie (un serpent de mer) tandis les travaux de l’hôtel Rontaunay viennent de commencer.

"L’attractivité de notre territoire est confirmée par l’Insee, notre population reste jeune - 40% de la population a moins de 30 ans -, ce rendez-vous est l’occasion de matérialiser des projets participants au développement des activités touristiques", commente Ericka Bareigts.

Le centre-ville de Saint-Denis compte 120 restaurateurs et offre près de 5.000 couverts. À titre d'exemple, trois nouveaux établissements, Canoune, Maison Ti Cok et Artémis, ont ouvert leur cuisine dans le chef-lieu ces trois derniers mois. Saint-Denis abrite également sept hôtels - le plus récent étant le Radisson -, qui renforcent encore l’offre d’hébergement.

