Le Port : plus de 80 marmay à la découverte du patrimoine maritime de l'île

Le vendredi 20 septembre 2024, pendant les journées européennes du patrimoine, plus de 80 élèves de la ville du Port ont pu profiter d'un moment de culture avec le grand port maritime de La Réunion aux côtés de l'élue du Département Isabelle Érudel. Un moment de partage et de transmission avec la jeune génération : classe de CE2, élèves de 4ème, lycéens, et une classe spécialisée (enfants porteurs de handicap), au cours duquel les lycéens ont restitué des Fonnker sur le thème la mer et du développement durable (Photo : ville du Port)

Chaque année pour les journées européennes du patrimoine, ce sont des milliers de sites historiques, monuments, musées et bâtiments emblématiques qui ouvrent leurs portes au public. Pour les 80 élèves de la ville du Port, c'est au Grand Port Maritime de La Réunion que le rendez-vous était donné aux côtés de l'élue du Département Isabelle Érudel.

Mais quelle est la véritable raison d'être de cet événement ?

Tout d'abord la préservation du patrimoine historique. L'un des principaux objectifs des Journées du patrimoine est de promouvoir la préservation et la valorisation du patrimoine historique et culturel.

Ensuite, la promotion de l'identité culturelle. Le patrimoine historique joue un rôle essentiel dans la définition de l'identité culturelle d'une nation ou d'une région. Les Journées du patrimoine permettent aux citoyens de renouer avec leur histoire, leurs traditions et leurs racines. C'est l'occasion pour les visiteurs de se reconnecter avec leur passé, de mieux comprendre leur héritage et de s'approprier leur identité culturelle. En valorisant le patrimoine, cet événement contribue à renforcer le sentiment d'appartenance et de fierté envers leur pays ou leur communauté. « Oussa nou sort? Kissa nou lé? Koman la ariv à la? », comme le rappelle Isabelle Érudel.

Mais également l'éducation et la sensibilisation. "Outre la simple visite des sites historiques, les Journées du patrimoine offrent également une occasion unique d'apprentissage et d'éducation", explique l'élue du Département. De nombreux événements, expositions, conférences et activités éducatives sont organisés pour sensibiliser le public à l'histoire et à la valeur du patrimoine culturel. Les écoles, les étudiants et les familles peuvent participer à des visites guidées spéciales, ce qui permet d'enrichir leurs connaissances sur le patrimoine historique et architectural de leur pays. "D’où notre présence: se rendre compte, apprendre, communiquer dan zot lantouraj...", affirme-t-elle.

Et finalement, la démocratisation de la culture. Les Journées du patrimoine visent à rendre la culture et l'histoire accessibles à tous, indépendamment de leur origine sociale, de leur âge ou de leur statut. "En ouvrant gratuitement de nombreux sites patrimoniaux au public, cet événement favorise la démocratisation de la culture en encourageant la participation de tous. Il permet aux personnes qui ne pourraient pas normalement accéder à ces sites de découvrir", clame fièrement l'élue.

- Découvrir la richesse du monde marin -

"L'objet de cette matinée est, pour le Grand Port Maritime De La Réunion, de faire découvrir au public les Maisons des Ingénieurs - site inscrit au Patrimoine Historique ( habitations des Ingénieurs ayant construit le Port Ouest dans les années 1880) - et la richesse du monde marin qui constitue aussi un patrimoine à forts enjeux et de sensibiliser à l'importance de sa préservation et de sa connaissance", souligne Isabelle Érudel.

Une matinée qui a emmené les enfants à la rencontre de :

- Trois associations de la faune marine : Globice, la Seor et Abyss

- D'un musée et observatoire des tortues marines : Kélonia

- D'une association de promotion des sciences : Les Petits Débrouillards

- De l'équipe Plan d'Aménagement et de Développement Durable (PA2D) : qui a fait découvrir aux enfants à travers un nombre d'ateliers, la richesse du monde marin.

