Météo : Dimanche ensoleillé le matin

Pour ce dimanche 15 mars, matante Rosina nous annonce une belle matinée ensoleillée une fois les quelques averses de l'est dissipées en début de journée. De quoi bien commencer le dimanche ! L'après-midi, le ciel se couvre et les averses reviennent sur les hauts de l'ouest et du sud-ouest. La mer sera bien agitée, matante Rosina recommande la prudence. (photo Richard Bouhet - Imazpress)