À la une de ce dimanche : lave figée, jour de vote, rugby, insolite, reblochon et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche 15 mars 2026 : - Volcan : la lave figée à 150 mètres de l'océan sous les yeux de de nombreuses personnes venues assister au spectacle - Premier tour des municipales 2026 : aux urnes citoyennes et citoyens - Rugby : le XV de France bat l'Angleterre 48-46, dont 4 essais du Réunionnais Louis Bielle-Biarrey, et remporte le tournoi des Six nations - Insolite : méditer à moitié nu dans la neige, un centime le litre d’essence et bourdes sur les bulletins de campagne - Au pays du reblochon, l'installation compliquée mais passionnée de jeunes éleveurs - La pa Météo France i di, sé zot i di - Dimanche ensoleillé le matin (Photo www.imazpress.com)

Ce dimanche 15 mars 2026, les Réunionnais devront s'organiser pour aller voter et aller admirer le volcan dans la même journée. La nuit dernière, la coulée s'est figée à 150 mètres de l'océan, un spectacle attendu avec impatience par les petits et grands curieux venus de toute l'île. L'Agence régionale de santé alerte sur la dégradation de la qualité de l'air, causée par et les risques pour la santé des personnes les plus vulnérables. Les forces de l'ordre demandent aux visiteurs de respecter les consignes de sécurité en vigueur afin de profiter de l'événement en sécurité

Ce dimanche 15 mars 2026, c'est jour de vote. Le premier tour des élections municipales est arrivé, et les 712.763 électeurs de La Réunion sont appelés aux urnes. Les bureaux de vote ouvriront leurs portes à partir de 8h, et les Réunionnais pourront voter jusqu'à 18h.

Faute de Grand chelem, abandonné il y une semaine en Ecosse, le XV de France a conservé son titre en s'imposant à la dernière seconde (48-46) face à l'Angleterre samedi au Stade de France, sur une pénalité de Thomas Ramos, remportant un deuxième Tournoi des six nations d'affilée Victorieux avec six essais, dont un quadruplé de Louis Bielle-Biarrey, contre sept pour les Anglais, les hommes de Fabien Galthié (21 pts) remportent ce Tournoi devant l'Irlande (19 pts), qui s'était imposée en début d'après-midi face au XV du Chardon à Dublin (43-21).

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 9 au vendredi 13 mars 2026, le voici. Marcher des heures en short dans une neige épaisse sur des sommets balayés par le vent... un jour comme un autre pour Vladimir Stevanovic. Une station-service se trompe et affiche un prix d'un centime le litre d’essence. Sur ses bulletins de campagne, la liste Reconquête à Versailles a oublié de compléter le nom de la cité des Yvelines, laissant la mention "Nom Ville".

La traite de 6H du matin est finie, 70 reblochons sont moulés. Manon et François, 25 ans, prennent une pause autour d'un bol de lait frais. Dans quelques mois, ils quitteront leur location et feront monter les vaches dans la ferme qu'ils ont achetée, au cœur des alpages de Haute-Savoie.

Pour ce dimanche 15 mars, matante Rosina nous annonce une belle matinée ensoleillée une fois les quelques averses de l'est dissipées en début de journée. De quoi bien commencer le dimanche ! L'après-midi, le ciel se couvre et les averses reviennent sur les hauts de l'ouest et du sud-ouest. La mer sera bien agitée, matante Rosina recommande la prudence.