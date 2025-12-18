ESIROI : le cap des 500 ingénieurs formés atteint

Le vendredi 5 décembre a eu lieu la Cérémonie de Remise Des Diplômes, un honneur pour l'école Esiroi de devenir un acteur incontournable de la formation supérieure à La Réunion et d'avoir accompagné 37 nouveaux ingénieurs issus des spécialités de l'agroalimentaire, du Bâtiment et énergie, et de l'informatique qui rejoignent une communauté de professionnels désormais implantés sur l'île, l'Hexagone et à l'international. Nous partageons un communiqué de presse de l'école Esiroi. (Photo : Esiroi)
Depuis sa création en 2009, l’ESIROI a formé plus de 530 ingénieurs, devenant un acteur incontournable de la formation supérieure à La Réunion et dans l’océan Indien.
La Cérémonie de Remise des Diplômes, qui a eu lieu le vendredi 5 décembre 2025, marque une nouvelle étape majeure pour l’école, avec la sortie de 37 nouveaux ingénieurs issus des trois spécialités : Agroalimentaire, Bâtiment et énergie, et Informatique, venus rejoindre une communauté de professionnels désormais implantés à La Réunion, en France Héxagonale et à l’international.
Une promotion marquée par la diversité et l’excellence
Au total, 35 ingénieurs ont été diplômés de la promotion 2025, auxquels s’ajoutent 2 diplômés issus des promotions 2022 (Informatique) et 2024 (Bâtiment & Énergie).
La promotion 2025 se distingue par une forte représentation féminine, avec 59 % de femmes toutes spécialités confondues :
• Agroalimentaire : 13 diplômés dont 100 % de femmes
• Bâtiment et Énergie : 13 diplômés dont 15 % de femmes
• Informatique : 8 diplômés dont 63 % de femmes
Une insertion professionnelle solide
Les premiers résultats d’enquête montrent un taux d’emploi très encourageant : 67% des répondants (21 diplômés sur 31 réponses) ont déjà trouvé un emploi, dont :
• 57% de femmes (12)
• 57% suite au stage de fin d’étude
• 66% à La Réunion
• 24% en métropole
• 10% à l’étranger
Emploi par spécialité
Agroalimentaire : 13 réponses sur 13 diplômés
Emploi : 54% de diplômés (7/12) ont trouvé un emploi dont :
• 43% suite au stage de fin d’étude
• 72% à La Réunion
• 14% en France hexagonale
• 14% à l’étranger
Bâtiment et énergie : 12 réponses sur 13 diplômés
Emploi : 75% de diplômés (9/12) ont trouvé un emploi dont :
• 56% suite au stage de fin d’étude
• 78% à La Réunion
• 22% en France hexagonale
Informatique : 6 réponses sur 8 diplômés
Emploi : 83% de diplômés (5/6) ont trouvé un emploi dont :
• 80% suite au stage de fin d’étude
• 40% à La Réunion
• 40% en France hexagonale
• 20% à l’étranger
La cérémonie 2025 vient ainsi confirmer la dynamique de l’ESIROI et son engagement à former des ingénieurs responsables et pleinement ancrés dans les enjeux du territoire depuis plus de 15 ans. Avec désormais plus de 530 diplômés depuis sa création, l’école poursuit sa mission de contribuer au développement économique, scientifique et technologique de La Réunion.
Cette réussite ne serait toutefois pas possible sans l’implication de nos partenaires privés et institutionnels, l’accompagnement des équipes pédagogiques et administratives de l’ESIROI, ainsi que le soutient précieux des familles qui accompagnent les diplômés tout au long de leur cursus.
Un grand merci également à l’ensemble des officiels présents :
• Mme Élodie Cortès, Ancienne Présidente du conseil d’école & marraine de la promotion 2025
• M. Mathieu Vitry, Alumni ESIROI
• M. Jérôme Beaudemoulin, Administrateur TechSud, Technopole de La Réunion
• M. Teddy Caderby, Vice-Président Affaires générales de l’Université de La Réunion
• Mme Emeline K/Bidi, Députée de la 4ème circonscription
Leur présence était un symbole fort pour célébrer la réussite des élèves, et marque l’aboutissement de leur parcours avec une reconnaissance officielle de leur travail et de leur engagement.
