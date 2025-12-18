ESIROI : le cap des 500 ingénieurs formés atteint

Le vendredi 5 décembre a eu lieu la Cérémonie de Remise Des Diplômes, un honneur pour l'école Esiroi de devenir un acteur incontournable de la formation supérieure à La Réunion et d'avoir accompagné 37 nouveaux ingénieurs issus des spécialités de l'agroalimentaire, du Bâtiment et énergie, et de l'informatique qui rejoignent une communauté de professionnels désormais implantés sur l'île, l'Hexagone et à l'international. Nous partageons un communiqué de presse de l'école Esiroi. (Photo : Esiroi)

Depuis sa création en 2009, l’ESIROI a formé plus de 530 ingénieurs, devenant un acteur incontournable de la formation supérieure à La Réunion et dans l’océan Indien.

La Cérémonie de Remise des Diplômes, qui a eu lieu le vendredi 5 décembre 2025, marque une nouvelle étape majeure pour l’école, avec la sortie de 37 nouveaux ingénieurs issus des trois spécialités : Agroalimentaire, Bâtiment et énergie, et Informatique, venus rejoindre une communauté de professionnels désormais implantés à La Réunion, en France Héxagonale et à l’international.

Une promotion marquée par la diversité et l’excellence

Au total, 35 ingénieurs ont été diplômés de la promotion 2025, auxquels s’ajoutent 2 diplômés issus des promotions 2022 (Informatique) et 2024 (Bâtiment & Énergie).

La promotion 2025 se distingue par une forte représentation féminine, avec 59 % de femmes toutes spécialités confondues :

• Agroalimentaire : 13 diplômés dont 100 % de femmes

• Bâtiment et Énergie : 13 diplômés dont 15 % de femmes

• Informatique : 8 diplômés dont 63 % de femmes

Une insertion professionnelle solide

Les premiers résultats d’enquête montrent un taux d’emploi très encourageant : 67% des répondants (21 diplômés sur 31 réponses) ont déjà trouvé un emploi, dont :

• 57% de femmes (12)

• 57% suite au stage de fin d’étude

• 66% à La Réunion

• 24% en métropole

• 10% à l’étranger

Emploi par spécialité

Agroalimentaire : 13 réponses sur 13 diplômés

Emploi : 54% de diplômés (7/12) ont trouvé un emploi dont :

• 43% suite au stage de fin d’étude