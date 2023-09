Eugénie Mareux et Ludovic Jasmin survolent le premier Trail Urbain de l'Écocité

Ce samedi 16 septembre 2023, le Territoire de la Côte Ouest était vert de monde. Il accueillait le tout premier trail urbain de l'Écocité. Quelque 300 traileurs, émérites comme néophytes, ont répondu présent à l’invitation. Ce trail péi, qui porte le sceau de la préservation de l’environnement, s’est déroulé entre La Possession, Le Port et Saint-Paul, avec au programme trois parcours citadins, exigeants mais accessibles. À la fin de cette journée, ce sont Eugénie Mareux et Ludovic Jasmin qui ont remporté l’épreuve principale, soit le trail en solo sur 25 km. Voici le communiqué.

"C’est une belle surprise pour moi. Je suis de La Possession, je connais bien la zone et je m’entraîne souvent entre les villes Portoises et Saint-Pauloises qui ont de superbes paysages. Il faisait très chaud aujourd’hui, mais le parcours était agréable. En plus, les encouragements et applaudissements des personnes présentes partout sur le parcours faisaient chaud au cœur", a déclaré Eugénie Mareux, gagnante chez les femmes.

"Je suis très heureux d’avoir remporté cette première édition du Trail Urbain de l’Écocité. La compétition s’est déroulée dans un format innovant et dans la convivialité. La compétition et les performances, c’est bien, mais participer à la préservation de l’environnement qui nous permet de courir et de vivre notre passion, c’est indispensable. Merci aux organisateurs et à l’année prochaine", a confié Ludovic Jasmin, vainqueur chez les hommes.

"Nous sommes contents de cette première édition du Trail Urbain de l’Écocité de La Réunion. C’était un défi à relever et nous avons répondu présents avec plaisir pour permettre à tous les participants de découvrir davantage la beauté du territoire de l’ouest. Nous croyons à la démarche d’aménagement et d’écologie urbaine ambitieuse, globale et rayonnante du Cœur d’agglomération portée par le GIP Écocité. Je tiens à remercier tous les bénévoles de l’association Rando rivière des galets (A2RDG) pour leur mobilisation sans faille", a expliqué Gilsey Félicité, président de l’association Rando Rivière des Galets.

"Le Trail Urbain de l’Écocité aura tenu toutes ses promesses, en démontrant que la nature et l’urbanité peuvent et doivent coexister harmonieusement. Il aura permis à tous les participants de découvrir, voire de redécouvrir la beauté des quartiers en cours de transformation, de profiter des grands paysages des villes de La Possession, de Le Port et de Saint-Paul, et des endroits emblématiques du Cœur d’agglomération, riches en patrimoine naturel, architectural, historique et industriel. Plus qu’une simple course, cet événement participe à rassembler les forces vives du territoire, à renforcer le vivre-ensemble réunionnais, et à poser un acte concret en faveur de la planète. Je tiens à remercier l’association Rando Rivière des Galets, Marcelle Puy (première marraine de cette édition), les coureurs, les randonneurs, les bénévoles, les membres fondateurs du GIP Écocité et ses partenaires, les élus qui ont participé, tous les clubs sportifs et ligues associées qui ont promu le Trail Urbain de l’Écocité, et toutes les personnes qui ont contribué à faire de cet événement un succès. Nous souhaitons faire du Trail Urbain de l’Écocité, un événement pérenne. Rendez-vous est donc déjà pris pour l’année prochaine", soutient pour sa part Eric Caro, directeur du GIP Écocité.

Quatre parcours d’une beauté à couper le souffle et accessibles à tous au programme : une course en solo ou en relais en équipe de cinq, obligatoirement mixte, ainsi que des parcours de randonnées de 3,5 et 5 km. Les gagnants des différentes catégories sont repartis avec une médaille ainsi qu’un t-shirt aux couleurs de l’Écocité. Cerise sur le gâteau, un tirage au sort a été effectué à la fin de la soirée et les participants sont repartis avec de beaux cadeaux, notamment un vélo électrique, une trottinette et des bons d'achat d'Intersport.

Lire aussi - La première édition du trail urbain de l’Écocité dans les starting-block

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com