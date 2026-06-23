TOUTE L’ACTUALITÉ
À DÉCOUVRIR
Télécharger l’application mobile

SAINT-PIERRE Un véhicule en feu sur la RN3 bloque la circulation dans le sens montant à Mon Caprice

voir plus

Tribune libre du Département

Félicitations à David Belda, nouveau président de l’UDCCAS

  • Publié le 23 juin 2026 à 15:16
  • Actualisé le 23 juin 2026 à 15:32
Le conseiller départemental félicite le vote du Sénat qui approuve l’Inscription de l'IVG dans la Constitution [?]

Le Président du Département de La Réunion, Cyrille Melchior, adresse ses sincères félicitations à David Belda, élu président de l’Union Départementale des Centres Communaux d’Action Sociale (UDCCAS) de La Réunion. (Photo : D.R.)

Conseiller départemental et adjoint au maire de la Ville de Saint-Denis, David Belda prend la tête d’une structure essentielle à la mise en œuvre des politiques de solidarité dans nos communes. « Cette élection illustre la confiance accordée à David Belda pour porter la voix des CCAS et accompagner les communes dans leurs missions de solidarité, de lutte contre les exclusions et d’accompagnement des publics les plus fragiles », souligne Cyrille Melchior.

Dans un contexte marqué par des défis sociaux importants, l’action des CCAS constitue un maillon indispensable de la cohésion sociale et de la proximité avec les citoyens. Le Département, chef de file de l’action sociale, partage avec les communes et leurs CCAS une même ambition : répondre aux besoins des Réunionnais les plus vulnérables et renforcer les dispositifs d’accompagnement sur l’ensemble du territoire.

Le Président du Département réaffirme sa volonté de poursuivre et de renforcer la coopération entre la collectivité départementale et les CCAS, notamment à travers les PDT (Pactes Département et Territoires), afin de construire des réponses adaptées aux enjeux sociaux de l’île. Cyrille Melchior adresse à David Belda ses vœux de pleine réussite dans l’exercice de ses nouvelles responsabilités.

Lire aussi : David Belda élu président de l'union départementale des CCAS de La Réunion 

Courrier des lecteurs

guest
0 Commentaires