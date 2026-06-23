Félicitations à David Belda, nouveau président de l’UDCCAS

Le Président du Département de La Réunion, Cyrille Melchior, adresse ses sincères félicitations à David Belda, élu président de l’Union Départementale des Centres Communaux d’Action Sociale (UDCCAS) de La Réunion. (Photo : D.R.)

Conseiller départemental et adjoint au maire de la Ville de Saint-Denis, David Belda prend la tête d’une structure essentielle à la mise en œuvre des politiques de solidarité dans nos communes. « Cette élection illustre la confiance accordée à David Belda pour porter la voix des CCAS et accompagner les communes dans leurs missions de solidarité, de lutte contre les exclusions et d’accompagnement des publics les plus fragiles », souligne Cyrille Melchior.

Dans un contexte marqué par des défis sociaux importants, l’action des CCAS constitue un maillon indispensable de la cohésion sociale et de la proximité avec les citoyens. Le Département, chef de file de l’action sociale, partage avec les communes et leurs CCAS une même ambition : répondre aux besoins des Réunionnais les plus vulnérables et renforcer les dispositifs d’accompagnement sur l’ensemble du territoire.

Le Président du Département réaffirme sa volonté de poursuivre et de renforcer la coopération entre la collectivité départementale et les CCAS, notamment à travers les PDT (Pactes Département et Territoires), afin de construire des réponses adaptées aux enjeux sociaux de l’île. Cyrille Melchior adresse à David Belda ses vœux de pleine réussite dans l’exercice de ses nouvelles responsabilités.

Lire aussi : David Belda élu président de l'union départementale des CCAS de La Réunion