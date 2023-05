Festival des mini-entreprises : Le Port s’illustre

Le Port qui réussit ! À l’occasion du Festival des mini-entreprises organisé par l’association "Entreprendre pour apprendre", les élèves de l'école Paule Legros, les lycéens de Jean Hinglo et ceux de Léon de Lépervanche se sont brillamment illustrés, ce jeudi 4 mai 2023. Les lauréats ont été récompensés lors d’une cérémonie en présence de Mémouna Patel, adjointe au maire du Port, déléguée à la Vie éducative. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville du Port (Photo : Le Port)

Le lycée Jean Hinglo a décroché le titre de "Champion Régional Lycée" et le lycée Léon de Lépervanche a reçu le "Prix coup cœur du public".



L'école Paule Legros, encadrée par Salima Mall, a remporté le 1er prix dans la catégorie "École Primaire" avec la mini-entreprise "The Biker".

Focus sur les projets :



- "The Biker", École Paule Legros -

"The Biker" se compose de deux "écobox" dédiées à la réparation et l’entretien de vélos avec une signalétique spécifique pour les déficients visuels. Ce projet a été inspiré par une camarade de classe en situation de handicap visuel et est soutenu par la ville du Port dans le cadre du dispositif "Classe de ville".

Ce dernier met l’accent cette année sur l’entreprenariat et la découverte de cultes, les services de la mairie et les lieux emblématiques de la Ville.

- "Nout tout’ renov", Lycée Jean Hinglo -

14 élèves de terminale bac pro, accompagnés par leur professeur Mme Timol, ont développé une mini entreprise intitulée : "Nout tout’ renov" qui propose un service de rénovation et de réparation solidaire des logements.

- "Le zardin de Léon", Lycée Lépervanche -

Le lycée professionnel Léon de Lépervanche était représenté par 24 équipiers polyvalents du commerce (CAP EPC) avec le projet responsable "Le zardin de Léon", un potager de 30m2. Ils ont travaillé pendant deux ans pour être des "éco-vendeurs" tout en sensibilisant plus de 500 élèves pour une consommation et une production responsable, avec pour slogan : "Planter pour manger, manger ce qui a été sainement planté et recycler pour ne pas gaspiller".



Pour rappel, la Mini-Entreprise est un programme pédagogique destiné aux jeunes de 9-25 ans en milieu scolaire ou en insertion professionnelle. Cette expérience unique et originale permet aux jeunes de découvrir le monde professionnel, de s’approprier des codes, des savoir-faire et savoir-être spécifiques à l’entreprise. L’association Entreprendre Pour Apprendre apporte les outils et les méthodes pour mettre en place ces projets et forment les adultes qui s'engagent aux côtés des jeunes dans cette aventure inédite. Plus de 2 000 projets de Mini-Entreprises fleurissent en France chaque année.