Fête de la musique au Tampon : à la rencontre des jeunes talents

À quelques jours de leur passage sur la scène de la fête de la musique, les Jeunes Talents du Tampon se sont retrouvés pour une séance de coaching afin de préparer leur prestation avec Rémi Cazal, conseiller municipal délégué à la culture, au patrimoine et au réseau de lecture publique. Nous publions la vidéo ci-dessous (Photo d'illustration : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Découvrez leurs univers, leurs voix, leur énergie… avant de les retrouver sur les scènes Jazz & Rap / Electro ce samedi 20 juin à partir de 16h00.