Fêtes de fin d’année : pensons aussi à nos animaux

Pétards, feux d’artifice, bruits soudains… Pendant les fêtes, ces moments festifs peuvent être très angoissants pour les animaux, en particulier les chiens et les chats. La Cinor rappelle aux propriétaires de faire attention (Photo : rb/www.imazpress.com)

Leur ouïe est bien plus sensible que la nôtre. Les détonations peuvent provoquer :

• stress intense,

• fuites,

• blessures,

• parfois des accidents graves.



Quelques conseils simples pour les protéger :

Si vous êtes à la maison

- Rentrez les animaux à l’intérieur

- Fermez portes et fenêtres

- Mettez la radio ou la télévision pour atténuer les bruits extérieurs

- Restez calme : votre attitude les rassure



Si vous vous absentez

- Ne laissez pas un chien attaché dehors (étranglement)

- Prévoyez un endroit sécurisé et abrité

- Laissez de l’eau et un espace où l’animal peut se cacher

- Vérifiez que le portail et les clôtures sont bien fermés

Pour les chiens vivant habituellement dehors

Essayez exceptionnellement de les rentrer ou de les installer dans un espace clos et calme.

Un chien attaché et effrayé risque de se blesser en paniquant.



Des fêtes plus responsables, c’est aussi ça : penser à ceux qui n’ont pas les mots pour dire qu’ils ont peur.