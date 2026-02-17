Filière forêt-bois : le projet Giroflée du Département franchit une étape stratégique lors de son deuxième comité de pilotage 2026

Le vendredi 13 février 2026, le deuxième comité de pilotage du projet Giroflée (Gestion Innovante des Ressources Forestières pour une Énergie Durable) s’est tenu à l’Hémicycle du Département de La Réunion. Cette rencontre a réuni les représentants du consortium du projet (Département de La Réunion, CIRAD, INRAE, ONF, Albioma et Fibois France), ainsi que les partenaires institutionnels et socio-économiques mobilisés autour de la structuration de la filière forêt-bois réunionnaise : la Préfecture (SGAR), la DAAF, la DEETS, la DRARI, l’ADEME, la Chambre des Métiers, la Chambre de Commerce et d’Industrie, Fibois Océan Indien et le bureau d’étude Salva Terra. Nous partageons le communiqué du Département. (Photo : Département)

Ce comité de pilotage a marqué une étape clé du projet, avec la présentation des résultats à mi-parcours et, en particulier, la restitution finale de l’étude stratégique des acteurs et des flux de la filière forêt-bois réunionnaise, réalisée par le bureau d’étude Salva Terra.

Cette étude a permis d’établir une vision consolidée de la filière forêt-bois réunionnaise en cartographiant ses acteurs, en analysant les flux existants, et en objectivant les principaux leviers et enjeux économiques, techniques et organisationnels du territoire.

À l’issue des échanges, les membres du comité ont procédé à la validation des conclusions de l’étude, actant ainsi la clôture du diagnostic socio-technique engagé dans le cadre de l’action d’animation territoriale.

-Des décisions stratégiques pour orienter la suite du projet-

Au-delà du diagnostic, ce comité a été un temps de prise de décisions structurantes pour la poursuite du projet notamment sur des questions budgétaires et stratégiques. Les membres du comité ont ainsi validé des ajustements visant à renforcer les actions de structuration de la filière portées par l’interprofession Fibois Océan Indien, dans une logique de continuité et de consolidation des dynamiques engagées.

Par ailleurs, une présentation de la stratégie de l’action de prospective territoriale et gouvernance a permis de clarifier l’orientation et de construire une vision partagée à moyen et long terme visant à renforcer la gouvernance de la filière et d’articuler de manière cohérente les enjeux forestiers, énergétiques, environnementaux et économiques du territoire

Ces arbitrages confirment la volonté collective d’inscrire la filière forêt-bois dans une trajectoire cohérente, adaptée aux spécificités insulaires et aux enjeux de transition énergétique.

-Une dynamique collective consolidée-

Ce deuxième comité de pilotage a confirmé la montée en maturité du projet Giroflée. Après une première phase consacrée au cadrage, aux diagnostics et à la structuration, le projet entre désormais dans une étape d’orientation stratégique, fondée sur des analyses objectivées et partagées.

À l’issue des échanges, les acteurs présents ont réaffirmé leur engagement à contribuer à la définition d’une gouvernance durable et adaptée aux spécificités de la filière forêt-bois réunionnaise.

Les travaux menés dans le cadre de Giroflée visent ainsi à formuler des orientations stratégiques et des propositions opérationnelles destinées à éclairer les décisions des institutions compétentes et de l’interprofession.

En mettant à disposition des outils d’aide à la décision et des notes d’orientation, le projet contribue à structurer les conditions d’un développement cohérent et concerté de la filière, dont la mise en œuvre relèvera des acteurs institutionnels et professionnels du territoire.

Financé par la Banque des Territoires dans le cadre de France 2030, Giroflée mobilise un consortium d’acteurs scientifiques, institutionnels et économiques autour d’une ambition commune : produire les connaissances et les cadres d’analyse nécessaires pour orienter durablement la filière forêt-bois réunionnaise.