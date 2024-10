Florilèges 2024 : Amandine Lauret et Noé Grondin grands gagnants des concours Miss et Mister de la commune

Ce vendredi 11 octobre 2024, la ville du Tampon a annoncé les grands gagnants des concours Miss et Mister de la commune lors de la quarantième édition des Florilèges. Sur les 24 candidats qui se sont présentés, Amandine Lauret et Noé Grondin ont été sacré Miss et Mister Tampon. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo : ville du Tampon)

Un show spectaculaire a officiellement lancé la 40ème édition des Florilèges ce vendredi 11 octobre à la SIDR des 400.

Au terme d’une soirée haute en couleurs, où les tableaux se sont succédés devant un public endiablé qui n’a cessé d’encourager les vingt-quatre candidats, et en présence de Marine Futol, Miss Réunion 2024, Amandine Lauret et Noé Grondin ont remporté le concours de Miss et Mister Ville du Tampon 2024.

Miss Ville du Tampon :

Miss Tampon : Amandine Lauret

1ère dauphine : Adrianna Benard

2ème dauphine : Lauhane Fernante

Mister Ville du Tampon :

Mister Tampon : Noé Grondin

1er dauphin : Bryan Baronne

2ème dauphin : Kellyan Techer-Murat