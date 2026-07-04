Foire aux fleurs et vide-grenier ce dimanche au Tampon, l'occasion de faire de bonnes affaires

La ville du Tampon vous donne rendez-vous ce dimanche 5 juillet 2026, de 6h à 14h, sur l'esplanade Benjamin Hoarau (place du marché forain de la ville), pour une matinée conviviale et colorée à l’occasion de la foire aux fleurs et d'un vide grenier. Vous pourrez découvrir un large choix de plantes, fleurs et créations végétales, échanger conseils et savoir-faire avec les exposants, et profiter du vide-grenier pour chiner de bonnes affaires dans une ambiance chaleureuse. Un rendez-vous incontournable pour les amoureux de la nature, les passionnés de jardinage et les amateurs de bonnes trouvailles. (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)