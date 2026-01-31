Forma'terra : une journée d'information consacrée aux formations supérieures

Forma'terra organise une journée d’information consacrée aux formations supérieures le samedi 7 février 2026 de 14h à 17h au lycée agricole Emile Boyer de la Giroday à Saint-Paul. Cet événement vise à informer les visiteurs sur les formations supérieures proposées par l'établissement pour des métiers qui recrutent : paysage, eau, environnement, agriculture, agroécologie, tourisme vert, commerce, soins aux animaux... Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : sly/www.imazpress.com)

Lors de cette journée d’information, les visiteurs pourront échanger avec nos enseignants, nos formateurs et nos étudiants puis visiter l’établissement (internat, salles de classe...).

Forma'terra propose plusieurs voies de formation :

- CS : AE, TVAMR

- BTS Agricoles : GPN, GEMEAU, TC UJAC, ACS’AGRI, AP, ACD

- Licence Professionnelle : Agriculture et Développement Durable en Milieu Tropical et Insulaire

Plus d’informations sur le site internet.

L'EPLEFPA FORMA'TERRA est un pôle public de formation et d’expérimentation relevant du Ministère de l’Agriculture, de l’Agro-alimentaire et de la Souveraineté Alimentaire.

Notre ambition est d'anticiper et répondre aux besoins du territoire de La Réunion, en termes de formations et de développement des compétences.

Notre établissement propose des formations initiales scolaires, par apprentissage ou pour adultes, allant du niveau CAPa à la Licence Professionnelle dans des domaines aussi variés que : l’agriculture, l’environnement, l’eau, le paysage, la santé animale, le tourisme vert, le commerce, etc.

FORMA’TERRA dispose de plusieurs sites de formation et d’expérimentation répartis sur le territoire de La Réunion : Saint-Paul, Saint-Benoît, Piton Saint-Leu et Etang-Salé Les-Hauts.