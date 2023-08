Saint-Denis : un forum sur les métiers de l'engagement au jardin de l'Etat

Un forum des métiers de l'engagement était organisé ce mercredi 23 août 2023 devant le jardin de l'État à Saint-Denis. De 8h30 à 12h, les visiteurs pouvaient rencontrer des entreprises ayant des postes à pourvoir mais aussi des acteurs de l'insertion professionnelle qui tenaient des points d'informations (photo : ks/www.imazpress.com)

Une quinzaine de structures ont participé à l'évènement dans les domaines de la santé, de la défense, de la sécurité, du service civique, de l'aéronautique ou encore du service à la personne.

Et malgré la pluie, "l'afflux était assez conséquent" assure Gladys Etheocle à la direction insertion de la mairie de Saint-Denis. "On a eu des personnes de tous âges et il y avait plus de 200 offres d'emplois et de formations" ajoute-t-elle.

Le thème de ce mercredi, "l'engagement", était représenté par plusieurs entreprises d'aide à la personne mais aussi des institutions comme la police nationale.

Sébastien Bourguilleau est brigadier-chef, en fonction au bas de la rivière à la formation. Il s'occupe des futurs officiers de police judiciaire.

"Aujourd'hui, on est là pour vendre notre profession, faire en sorte que ça attire des personnes et des vocations" a-t-il lancé.

À son stand, il a fait part de son expérience et a présenté la formation et les différents concours à travers des plaquettes explicatives.

"On a eu de tous les profils. La police offre justement des concours pour tout niveau de 17 à 45 ans et elle recrute" a terminé Sébastien Bourguilleau.

Pour les plus jeunes, la mission locale était également sur place afin de les accompagner dans leur orientation et la définition de leur projet professionnel.

Tout au long de l'année, des forums comme celui-ci, des ateliers ou encore des proxibus sont mis en place dans plusieurs quartiers de la ville pour être "au plus près des demandeurs d'emploi". D'autres rendez-vous sont prévus d'ici fin 2023 affirme Gladys Etheocle.

