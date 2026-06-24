Kar'Ouest : face à la fraude, le réseau multiplie les opérations de contrôle

Le Territoire de l'Ouest et le réseau Kar Ouest ont organisé ce mercredi 24 juin plusieurs actions de contrôle renforcé à Saint-Leu, à Saint-Paul et à La Possession. Une opération organisée dans le cadre de la compagne de lutte contre la fraude au sein du réseau. En 2025, sur environ 250.000 contrôles effectués, 6.300 usagers ont été verbalisés, et 150.000 euros de pertes ont été chiffrés (Photo Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Agents de contrôle, forces de l'ordre et équipe cynophile étaient mobilisés ce mercredi sur plusieurs points du réseau Kar Ouest.

Le Major Ludovic Rolin, commandant adjoint de l'escadron départemental de contrôle des flux à Saint-Denis, explique que ces opérations s'inscrivent dans une démarche de sécurisation des transports publics.

"Nous sommes là pour assurer la sécurité des biens et des personnes", souligne-t-il. Pour cette opération, les gendarmes étaient accompagnés d'un chien spécialisé, capable de détecter non seulement les stupéfiants, mais également les armes, les munitions et les billets de banque.

Le chien a pu inspecter les bus, les bagages et les espaces voyageurs. "En fonction de son comportement, son maître peut identifier une éventuelle présence de produits ou objets illicites et procéder à des vérifications complémentaires", explique le gendarme.

À la mi-journée, deux saisies de stupéfiants avaient déjà été réalisées selon la gendarmerie.

- Une fraude qui représente 150.000 euros de pertes -

Irchad Omarjee, président de la Semto, rappelle que ces opérations de contrôle sont organisées régulièrement tout au long de l'année, en partenariat avec la gendarmerie, la police nationale et les polices municipales.

"Tous les mois, nous réalisons des opérations de contrôle conjointement avec les forces de l'ordre pour sensibiliser les usagers à valider leurs titres de transport", rappelle-t-il.

Le réseau Kar Ouest a enregistré une fréquentation record en 2025 avec près de 7 millions de passagers transportés. Sur cette même période, quelque 250.000 contrôles ont été effectués et 6.300 usagers ont été verbalisés.

La fraude représente aujourd'hui un manque à gagner estimé à 150.000 euros pour le réseau, soit environ 2,5 % des recettes commerciales, affirme la Semto.

Parmi les comportements les plus fréquents : l'absence de validation du titre de transport ou encore la montée à bord sans achat préalable de ticket. Un trajet coûte pourtant 1,60 euro, tandis que l'abonnement mensuel est fixé à 40 euros et l'abonnement annuel à 300 euros.

- "Je monte, je valide" -

Face à cette situation, Kar Ouest poursuit sa campagne de communication baptisée "Je monte, je valide", destinée à rappeler les règles d'utilisation du réseau et l'importance de la validation des titres de transport.

Pour le président de la Semto, l'augmentation de la fraude est également liée à la hausse de la fréquentation. L'enjeu est donc double : continuer à attirer de nouveaux voyageurs tout en limitant les comportements frauduleux.

Le réseau entend également améliorer son offre de transport. Une nouvelle délégation de service public entrera en vigueur le 18 août prochain avec le déploiement de nouvelles lignes et un renforcement des fréquences aux heures de pointe, aussi bien le matin que le soir.

"L'objectif est de continuer à augmenter la fréquentation du réseau tout en sensibilisant les usagers", conclut Irchad Omarjee.

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