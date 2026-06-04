Habitat inclusif et hébergement adapté : Cyrille Melchior écrit au Gouvernement pour préserver les financements de la LBU

Face aux restrictions budgétaires qui affectent aujourd’hui la Ligne Budgétaire Unique (LBU), le Président du Département Cyrille Melchior, a adressé un courrier au Premier ministre Sébastien Lecornu, ainsi qu'à la Ministre chargée des Outre-mer, Naïma Moutchou, afin d’alerter sur les conséquences de ces décisions pour les publics les plus fragiles de notre territoire (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

"La LBU constitue un outil essentiel pour le développement de projets d’habitat inclusif et d’hébergement adaptés aux personnes âgées en perte d’autonomie et aux personnes en situation de handicap. Elle permet de sécuriser le financement des opérations, d’accompagner les porteurs de projets et de répondre à des besoins croissants dans un contexte marqué par un déficit structurel d’équipements médico-sociaux à La Réunion", écrit Cyrille Melchior.

Le Président du Département précise qu'aujourd’hui, l’île ne compte que 44 places médicalisées en EHPAD pour 1.000 habitants de plus de 75 ans, contre 103 en moyenne nationale. Le taux d’équipement en établissements et services pour adultes en situation de handicap demeure également très inférieur à celui de l’Hexagone.

Pour Cyrille Melchior, la diminution, voire la suppression, des crédits dédiés à ces projets compromettrait des initiatives indispensables à la cohésion sociale, à l’inclusion et à l’accompagnement des Réunionnais les plus vulnérables.

Le Président du Département demande ainsi à l’État de sanctuariser les financements consacrés à l’habitat inclusif et à l’hébergement adapté, afin de garantir la poursuite des projets engagés, de sécuriser les projets et de permettre à La Réunion de rattraper son retard dans le domaine médico-social.