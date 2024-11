Handi'Re + : une journée dédiée au handicap à Saint-Paul

Le mercredi 4 décembre 2024, la ville de Saint-Paul et le Centre communal d'action sociale (CCAS) organisent Handi'Re+, une journée dédiée au handicap. L'événement a lieu de 8h30 à 16 heures sur la place du marché forain. Au programme, des animations et des tables rondes.

8h30 : Accueil café

9h00 : Discours d’ouverture du maire et de partenaire + lancement de la journée

Plusieurs sessions sur la journée à partir de 9h30 :

• Dépistage pré- diabète CPTS

• Atelier motricité

• Démonstration de la balise sonore pour déficients visuels

• Médiation animale

• Initiation à la langue des signes française

• Jeux lontan

• Quizz sur lestroubles mentaux

• Ateliers loisirscréatifs

9h30 :

• Front de mer - Table ronde : La communication alternative améliorée par ERHR, les équipes relais handicaps rares

• Salle de conférence - Table ronde : Le trouble du spectre de l’autisme

o CRA : Sensibilisation à l’autisme ; Gem TSA 974 : « la vraie vie » : témoignage sur un parcours d’insertion ; Film sur l’autisme

10h30

• Front de mer - Table ronde : L’accessibilité aux activités sportives et de loisir pour les porteurs de grand handicap : jeux paralympiques et boccia - (Saint-Paul Handisport)

• Front de mer – Animation : Mise en situation motricité + initiation langues des signes + supports numériques pour malvoyants + balise sonore

• Salle de conférence - Table ronde : Le parcours d’insertion professionnelle

o Diverses prestations d’accompagnement + témoignages (France Travail (l’offre de service spécifique et indemnisation), Etablissement et service d’accompagnement par le travail (parcours d’inclusion professionnelle), case oxygène, balise psy (parcours d’adhérents : 3 témoignages), cap emploi, mission intercommunale ouest, emploi accompagné (2 témoignages) tuteur et accompagné, up intérim)

13h00 :

• Front de mer - Table ronde : Ergothérapie : témoignage accident de la vie

• Front de mer – Animation : Médiation animale + Initiation langue des signes + balise sonore + atelier motricité

• Salle de conférence - Table ronde : Les handicaps invisibles : du dépistage à l’inclusion et l’autonomie / médiation animale

14h00 :

• Front de mer - Table ronde : La vie relationnelle affective et sexuelle

• Salle de conférence - Table ronde : Les aidants

o Association des Paralysés de France : présentation des aidants ; Oriapa : au service des ainés et des aidants ; Gip-Sap : théatre forum

15h :

• Front de mer - Table ronde : Groupe de parole santé mentale

• Front de mer – Animation : Atelier motricité + médiation animale + balise sonore + Initiation langue des signes

• Salle de conférence - Table ronde: Présentation du CCAS

16h : clôture