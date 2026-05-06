Hommage à Babiluzion, artiste engagé et agent du Département

Le Département exprime sa profonde émotion à l’annonce du décès de l’artiste réunionnais Babiluzion, survenu ce mercredi 6 mai 2026. Patrice Marguerite, son nom civil, était agent du conseil départemental, affecté au service Approvisionnement mobilier de la Direction des moyens généraux. (Photo Stephan Laï-Yu / ww.imazpress.com)

En parallèle de son activité professionnelle, Babiluzion s’est illustré sur la scène musicale réunionnaise. Artiste engagé, il a contribué à faire vivre et rayonner les sonorités et les expressions culturelles de La Réunion, portant une voix singulière, profondément ancrée dans son territoire.

Le Département salue la mémoire d’un agent apprécié par ses collègues et d’un artiste passionné, dont le parcours témoigne d’un engagement constant au service de la création et de la culture.

Le président du conseil départemental Cyrille Melchior, les élus ainsi que l'ensemble des agents de la collectivité adressent leurs sincères condoléances à sa famille, à ses proches et à l’ensemble du monde culturel réunionnais, touché par cette disparition. Le souvenir de Babiluzion restera présent dans la mémoire collective, à travers son œuvre et l’empreinte qu’il laisse dans le paysage culturel réunionnais.