Inauguration de Vavang'Ker, premier tiers-lieu solidaire itinérant de La Réunion

Le mercredi 18 décembre 2025, a eu lieu l'inauguration de Vavang'Ker, un premier tiers-lieu solidaire itinérant, au coeur de Saint-Louis. Un bus de 12 mètres, transformé par le Budget d'Initiative Citoyenne du Département, pour sillonner les rues de l'île à la rencontre des Réunionnais les plus éloignés des dispositifs sociaux. L'objectif est de faciliter l'accès à l'alimentation, l'inclusion numérique ou encore encourager la participation citoyenne. Nous partageons ci-dessous le communiqué de presse. (Photo: Association SoliKer)

Aménagé grâce au Budget d’Initiative Citoyenne du Département, Vavang’Ker est un bus conçu pour aller à la rencontre des habitants des Hauts, des quartiers prioritaires et des publics éloignés des dispositifs classiques. Plus qu’un simple outil mobile, il constitue un espace vivant, convivial et modulable, favorisant la mixité, le lien social et l’inclusion.

Ce lancement marque une nouvelle étape dans l’innovation sociale itinérante, complémentaire aux dispositifs existants. L’inauguration a été suivie d’un repas solidaire et d’un arbre de Noël pour les bénéficiaires de l’épicerie sociale, permettant aux habitants de se retrouver dans un cadre convivial et inclusif.

"Avec Vavang’Ker, nous avons voulu créer un outil souple et humain, capable d’aller là où les structures n’existent pas encore. Ce bus n’est pas seulement un service itinérant : c’est un tiers- lieu vivant, co-construit avec les habitants, qui favorise la rencontre, la mixité et l’accès digne aux droits. Mettre la rencontre au service de la solidarité, c’est le cœur de ce projet", déclare Emilie Gallet , fondatrice et directrice de l’association.

Le projet se poursuivra en 2026 avec la finalisation de l’itinéraire d’intervention, des rencontres avec les communes, les CCAS, les associations et les habitants, afin de co-construire les actions au plus près des besoins des territoires. Cette phase permettra également de structurer les partenariats locaux et de mobiliser les financements nécessaires pour assurer le fonctionnement, le déploiement progressif et la pérennité de ce dispositif unique à La Réunion, au service de la solidarité de proximité et de l’innovation sociale itinérante.

Le projet Vavang’Ker est un tiers-lieu mobile au service de l’inclusion, co-construit avec les habitants et pensé pour s’adapter aux réalités de chaque territoire visité.

Il intervient principalement sur la zone Sud-Ouest de l’île, avec une attention particulière portée aux hauts, aux quartiers isolés et aux zones sous-dotées en services de proximité.

- Un projet à multiples objectifs -

Son ambition :

- Aller vers les publics les plus éloignés

- Créer du lien social

- Favoriser une approche non stigmatisante de l’aide

- Soutenir le développement local et la coopération territoriale

Le bus permet de déployer, selon les lieux et les besoins, plusieurs espaces au sein d’un même dispositif mobile, sans limiter l’action à un local fixe.

Il est notamment pensé pour :

- Faciliter l’accès digne à l’alimentation

- Favoriser l’inclusion numérique

- Soutenir les familles et la parentalité

- Encourager la participation citoyenne

- Faire du pré-repérage et orienter vers les partenaires sociaux

- Une épicerie sociale et solidaire itinérante -

Vavang’Ker intègre une épicerie sociale et solidaire mixte du réseau ANDES, ouverte à tous, qui favorise la mixité et l’accès digne à l’alimentation. Les produits proposés sont de qualité, avec un accent sur les produits locaux et la lutte contre le gaspillage.

Les tarifs sont adaptés selon les besoins :

- Tarif Solidaire – 100 % : participation permettant de financer les tarifs soutiens et les actions locales.

- Tarif Kou d’Pouce – 80 % : tarif intermédiaire pour un soutien temporaire pour avancer vers plus d’autonomie après l’épicerie sociale.

- Tarif Soutien – 30 % : pour les bénéficiaires de l’aide alimentaire, accès aux produits essentiels.

Cette épicerie mixte permet non seulement d’apporter une réponse alimentaire aux publics isolés, mais aussi de créer un espace d’échanges, de lien social et d’accompagnement, en lien avec les partenaires locaux et les habitants.

- Des modules complémentaires pour répondre aux besoins des habitants -

Outre l’épicerie, Vavang’Ker comprend plusieurs espaces modulables :

- Un espace Marmays avec jeux et livres pour les enfants et familles, favorisant la culture, l’épanouissement et le lien intergénérationnel ;

- Un espace numérique avec deux ordinateurs pour l’accompagnement aux démarches administratives et l’initiation au numérique ;

- Des ateliers participatifs sur des thématiques variées : alimentation, prévention, loisirs créatifs, éco-gestes, bien-être... ;

- Une zone de troc permettant aux habitants d’échanger objets et savoirs, renforçant la solidarité et le partage au sein des quartiers visités.

- Un projet co-construit et éco-responsable -

Un aménagement qui incarne la solidarité concrète et l’innovation sociale

L’aménagement de Vavang’Ker est le fruit d’une véritable mobilisation collective et d’une démarche d’innovation sociale. Des chantiers participatifs ont permis de travailler main dans la main avec des artisans locaux, tandis que la peinture du bus a été réalisée sous la supervision bénévole de l’artiste Eric Etangsalé, donnant au véhicule une identité colorée et joyeuse.

Le bus a été conçu dans une démarche écologique et économique, utilisant des matériaux de récupération, tels que des bois de palettes et des éléments provenant d’anciens bus. À cela s’ajoutent les dons de livres, jouets et jeux, qui alimentent l’espace ludothèque et biblihothèque, faisant de Vavang’Ker un prototype d’innovation sociale, un lieu vivant, participatif et un modèle d’accompagnement pour des initiatives similaires à venir.