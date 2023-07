Inauguration du panneau Aire Marine Éducative à l’Hermitage-les-Bains

Dans le cadre de l’inauguration du panneau AME (Aire Marine Éducative) sur la plage de l’Hermitage-les-Bains, les marmay de l’école des Filaos s’impliquent dans une démarche participative pour protéger l’écosystème marin.

En 2022, les écoles de l’Hermitage-les-Bains et de Carosse ont participé à la pose d’un panneau pour marquer l’emplacement de leur AME au niveau du site Handiplage “Les Dauphins” à La Saline-les-Bains. Une inauguration organisée dans le cadre du Conseil de la mer organisé ce jeudi 29 juin 2023.

Cela permet de valoriser l’action portée par les élèves de la classe de CM2 de l’Hermitage destinée à sensibiliser et à préserver nos plages. À cette occasion, l’Adjointe Déléguée à la Sécurisation des Activités Nautiques, et au Bassin de vie de Saint-Gilles-les-Bains, Virginie Sallé, a félicité les élèves pour leur engagement.

L’ambition est aussi d’intégrer la jeunesse réunionnaise dans la préservation et la protection de notre patrimoine local, que ce soit au niveau culturel ou naturel. Il est important d’encourager les citoyens de demain et de veiller à la protection des océans et de l’écosystème marin dès le plus jeune âge. Cette jeunesse saint-pauloise s’implique dans cette sensibilisation.

Une démarche sensibilisatrice

Cette initiative des enfants permet d’en apprendre plus sur la fragilité du lagon, des déchets, des récifs et ses composants. Cela représente un engagement supplémentaire de la Ville pour agir sur la préservation des lagons.

Des solutions pour la planète

Afin de garder une trace de cette initiative des enfants, une fresque a été réalisée par les enfants avec l’encadrement de l’artiste Frédéric Martin sur le mur du restaurant Go by le Cap Méchant. Le panneau de sensibilisation à été conçu et piloté par Christelle Morel, Chargée de projets Aires Marines Éducatives avec les enfants de l’école des Filaos et illustré par Frédéric Martin. L’objectif est de montrer la beauté des fonds marins tout en sensibilisant les usagers de la plage sur la problématique de la pollution.

Le Conseil de la Mer est le résultat des efforts, des actions et de la curiosité des jeunes. La ville de Saint-Paul félicite l’engagement des marmays et leur démarche à vouloir sensibiliser la population !