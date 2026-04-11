[PHOTOS] Saint-Denis : entre activités sportives et sensibilisation, la journée de l’autisme fait le plein de visiteurs à Champ Fleuri

Ce samedi 11 avril 2026, le stade Marc Nasseau de Champ Fleuri fait le plein de visiteurs, au programme jusqu'à 15h30 : courses, olympiades, stands d’information et table ronde, en partenariat avec le Centre de ressources autisme Réunion, CRA. L’objectif : mieux faire connaître les troubles du spectre de l’autisme, accompagner les publics concernés et favoriser l’inclusion. Cette année, la Journée de l'Autisme se tient sous la thématique du sport et du mouvement et accueille 700 participants et des associations de la zone Océan Indien. (Photos : Emmanuel Grondin/www.imazpress.com)

C’est le grand défilé neurodiversité qui a marqué le lancement de cette journée festive et récréative. Un défilé coloré, sous le soleil dionysien : sourire aux lèvres, les participants se sont ensuite dirigés vers des activités avant de partager un pique-nique ensemble.

L’occasion pour des jeunes porteurs de handicap de profiter d’une journée d’activités encadrées par des associations, l’occasion aussi d’informer sur les troubles du spectre autistique.

L'évènement est organisé par la ville de Saint-Denis, en partenariat avec le Centre de ressources autisme Réunion. Tout au long de ce mois d'avril, plusieurs temps forts viendront rythmer cette mobilisation, mêlant actions de sensibilisation, événements grand public et initiatives à destination des professionnels et des familles.

- Un mois de sensibilisation à l’autisme à Saint-Denis -

À l’occasion du mois dédié à la sensibilisation à l’autisme, la ville de Saint-Denis se mobilise à travers une programmation riche, en lien avec ses partenaires associatifs et institutionnels.

Jeudi 16 avril : "Voyage en surdicécité" - Académie des Camélias I À partir de 10h

Projet d’échanges interculturels autour du handicap rare, avec ateliers sensoriels et rencontres, en lien avec plusieurs partenaires nationaux et internationaux.

Mercredi 22 avril : Sensibilisation auprès des enfants du mercredi Jeunesse - L’Atelier, Centre social du Bas-de-la-Rivière 13h — 16h

Actions de sensibilisation et jeux à destination des enfants du mercredi Jeunesse.

À travers cette programmation, la ville de Saint-Denis réaffirme son engagement en faveur d’une ville inclusive, attentive aux besoins de chacun et mobilisée pour faire évoluer les regards sur l’autisme.

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