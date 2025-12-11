Une journée pour apprendre à transmettre son entreprise organisée par la Chambre de commerce et d'industrie

La Chambre de commerce et d'industrie de La Réunion (CCIR), organise ce jeudi 11 décembre 2025, une Journée de la Transmission d’Entreprises. La reprise et la transmission d’entreprise représentent aujourd’hui un enjeu majeur pour l’économie française. C’est dans cet esprit que la CCI Réunion s’engage dans l’opération nationale "Le Mois de la Transmission-Reprise d’Entreprise", destinée à sensibiliser dirigeants, repreneurs et acteurs économiques (Photos : sly/www.imazpress.com)

Au cours des trois dernières années, la CCI Réunion a déjà sensibilisé et accompagné plus de 60 chefs d’entreprise à la préparation de leur transmission mais également guidé plus de 20 repreneurs dans leur projet de reprise.

Les constats issus de l’étude menée par Bpifrance, les chambres consulaires et l’Association des Cédants et Repreneurs confirment l’importance de cette action :

- 40 % des dirigeants envisagent de transmettre, mais 80 % préfèrent attendre un moment jugé plus favorable ;

- La réussite repose sur une préparation rigoureuse et la confiance entre cédant et repreneur ;

- Les porteurs de projet manquent de visibilité sur les modalités de transmission, la valorisation du juste prix ou encore les solutions de financement adaptées.

D’où la nécessité de mieux structurer l’information, d’améliorer la visibilité des opportunités de cession-reprise et de mobiliser l’ensemble des professionnels concernés.

www.imazpress.com/[email protected]