Journée des droits des femmes : Saint-Denis met à l'honneur les "championnes d’une vie"

Après avoir misé sur l’intergénérationnalité l’an passé, Saint-Denis a décidé, en cette approche des Jeux Olympiques 2024, de dédier cette nouvelle journée internationale des droits des femmes à toutes celles qui contribuent à créer un environnement sportif bienveillant. Des femmes et un programme présentés lors d'une conférence de presse qui s'est tenue ce mardi 5 mars 2024 à l'Académie des Camélias. Pour l'occasion, des activités auront lieu pendant trois semaines, jusqu'au 24 mars, à travers tous les quartiers de la ville (Photos : ville de Saint-Denis)

En tant que capitale sportive et "Terre des Jeux 2024", Saint-Denis a à cœur de défendre les personnes qui luttent pour la pratique du sport au féminin sur notre territoire.

"C’est un 8 mars historique pour nous, on est fier et ému que ça se passe au lendemain de cette inscription de ce droit fondamental de l’IVG dans la Constitution. L’histoire des droits des femmes est une histoire longue et inégale. Et ce 8 mars c’est la réunion de profils de femmes d’exception, toutes celles qui incarnent qu’on ne voit pas, "les championnes d’une vie", celles qui prennent des responsabilités dans le monde du sport, celles qui se battent", a souligné la maire.

"Les ateliers de ce mois ont pour projet d’apporter la force d’expérience de faire face de nos combats au quotidien et à lâcher prise. Le 8 mars structure notre société et cette dernière sera réussie lorsque les hommes et les femmes seront complètement conscients de leur égalité", a déclaré Ericka Bareigts.

- Trois semaines d'activités -

Pour mettre en avant toutes ces défenseuses du sport au féminin, la ville de Saint-Denis a fait le choix de Dionysiennes qui œuvrent à l’abris des regards. "Entre présidente de club, coureuse séniore, athlète paralympique ou encore coach, toutes ces femmes aux profils différents sont des actrices de l’Histoire du sport. Ces "championnes d’une vie" défendent à leur niveau et à leur manière les valeurs sportives", précise le communiqué.

"Nous avons la chance de compter un nombre incalculable de femmes exceptionnelles, qui chaque jour, font preuve d’une détermination, d’une résilience et d’un engagement sans faille. Elles jonglent avec les responsabilités professionnelles, familiales... avec grâce et force, inspirant les générations présentes et futures."

Le 8 mars est une journée dédiée à reconnaître les avancées réalisées mais aussi à réaffirmer que le combat pour l’égalité des genres est loin d’être terminé. "Nous devons nous engager à créer un environnement où toutes les femmes peuvent s’épanouir , réaliser leurs rêves et atteindre le plein potentiel."

Des activités auront lieu pendant trois semaines, jusqu'au 24 mars, à travers tous les quartiers de la ville. Près d’une cinquantaine d’ateliers sportifs, de danse, de peinture, d’émancipation de la femme, ou encore des journées bien-être, des matinées parentalité et des forums sur l’entreprenariat. Saint-Denis est également engagée en interne, avec un rendez-vous sportif animé par Julie Legros, spécialement dédié aux agentes de la ville.

