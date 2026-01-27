Judo : des Saint-Pauloises en or

Ce début d'année 2026 restera gravé dans l'histoire de l'ADGQ, judo club municipal de Saint-Paul. Quatre femmes, quatre saint-pauloises, d'âge différents, sont montées sur les plus hauts sommets des podiums en judo-jujitsu brésilien-jujitsu (Ne Waza) (Photo : ADGQ)

À Lisbonne, le 15 janvier dernier 2026, Juliette Fournier, ceinture Noire 3e Dan de judo, s'est imposée en devenant Double Championne d'Europe de Jujitsu Brésilien dans sa catégorie -64Kg Master 3 Ceinture Bleue et dans la catégorie Open class Master 3.

Puis à Verquin dans l'Hexagone, le 18 janvier, une autre saint-pauloise, âgée de 15 ans, tout récemment promue Ceinture Noire 1er Dan de Judo, Garance Sanjullian a décroché le titre de Championne de France en Jujitsu Ne Waza en -57kg.

Lors de cette compétition, une troisième athlète Mawa Kohler, ancienne licenciée de l'ADGQ-JCM Saintt Paul, actuellement chez Arts Martiaux Style, a remporté la 3ème place de ce podium.

Une quatrième jeune saint pauloise, Ceinture noire 1er Dan, ancienne licenciée de l'ADGQ, actuellement au Pôle Espoirs de Clermont-Ferrand, la judokate Aiyana Drouilhat, a fait briller La Réunion en devenant Championne d'Auvergne-Rhône Alpes et Championne du Puy-de-Dôme.

"Nos Saint Pauloises prouvent que la détermination n'a pas de limites. Elles sont la preuve vivante que tous les rêves sont possibles, que chaque femme peut aller au bout de ses ambitions avec du travail, de la passion et beaucoup de persévérance", se félicite le club.