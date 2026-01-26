Kar' La Nuit : rentrez en toute sérénité par le dispositif de transport mis en place par le Territoire de l'Ouest

Sortie entre amis, soirée tardive, travail de nuit, le transport Kar'La Nuit est un service à la demande qui vous permet de rentrer chez vous en toute sécurité. À la fois pratique, flexible et écologique, le Kar'La Nuit est une vraie alternative à la voiture, disponible dans les 5 communes du Territoire de l'Ouest. Accessible dès 16 ans, la réservation se fait sur le site du kar ouest. Vous pouvez profiter de ce moyen de locomotion du dimanche au jeudi entre 20h à 1h du matin et du vendredi de 20h à 5h. Nous partageons la publication du Territoire de l'Ouest. (Photo : Sly/www.imazpress.com)