À la une de ce lundi : résultats des élections, la lave rencontre l'océan, rentrée scolaire perturbée, percée du RN, non-respect du stationnement et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce lundi 16 mars 2026 : - 14 maires, dont 4 femmes, élus ou réélus au premier tour : du jamais vu à La Réunion - Volcan : la lave a rencontré l'océan, une nouvelle coulée se dirige vers la route - La rentrée scolaire dans le sud de l'île, perturbée par des coulées de lave - Premier tour des municipales : le RN s'installe dans le paysage, percée de LFI - Non-respect du stationnement : 279 véhicules verbalisés par les gendarmes sur la route des Laves - La pa Météo France i di, sé zot i di - Météo : Lundi à surveiller (Photo www.imazpress.com)

De mémoire d’observateur politique, c’est du jamais vu : 14 maires ont été élus ou réélus dès le premier tour de ces élections municipales à La Réunion, soit plus de la moitié des maires de l’île. États des lieux.

Ce lundi 16 mars 2026, l'éruption du Piton de la Fournaise se poursuit. Trois bras de coulée ont franchi la RN2. Un nouveau bras secondaire qui s'est formé au sud du bras de coulée actif principal continue sa propagation. Il était situé à 16h30 à 2,1 km de la RN2. Le front de la coulée la plus proche de l'océan a touché l'océan cette nuit. L'Agence régionale de santé alerte sur la dégradation de la qualité de l'air, et sur les risques pour la santé des personnes les plus vulnérables. Les forces de l'ordre demandent aux visiteurs de respecter les consignes de sécurité.

Une trentaine d'élèves a, ce lundi 16 mars 2026, une rentrée un peu particulière. Scolarisés dans des établissements qui nécessitent normalement de passer par la RN2 entre Sainte-Rose et Saint-Philippe, sept élèves habitants dans des communes de la Casud, et 25 élèves résidant sur le territoire de la Cirest, voient leur itinéraire quelque peu modifié. Et ce, en raison de l'éruption du Piton de la Fournaise et des trois coulées de lave qui ont traversé la route.

Le RN en dynamique, percée de LFI: les deux partis, qui ont fait des municipales un test en vue de la présidentielle, sortent confortés du premier tour dimanche, dans un scrutin qui voit globalement la gauche se maintenir, notamment à Paris, Marseille et Lyon.

Ce week-end du 14 et 15 février 2026, les gendarmes de La Réunion ont mené 12 opérations de sécurité routière. Ils ont relevé 328 infractions au code de la route. Les forces de l'ordre étaient d'ailleurs très présentes au volcan où 279 véhicules ont été verbalisés pour non-respect du stationnement.

Pour ce lundi 16 mars, matante Rosina nous annonce quelques entrées maritimes le matin du coté est. Ailleurs, le beau temps domine jusqu'à la pause de midi. L'après-midi, les nuages se développent sur le relief, et c'est entre Saint-Paul et la Possession où matante Rosina prévient d'un caractère orageux possible dans ce secteur.