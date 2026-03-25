Kerveguen : une soirée 100% reggae pour remplacer le concert annulé, de Winston McAnuff

Le concert de l’artiste jamaïcain Winston McAnuff, initialement prévu le vendredi 27 mars 2026, ne pourra avoir lieu au Kerveguen à Saint-Pierre, "pour des raisons indépendantes de notre volonté", précisent les organisateurs. Mais que les fans de Bob Marley, UB40 et Jimmy Cliff ne se découragent pas : une soirée 100% reggae aura tout de même lieu ce vendredi. (Photo Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

En ouverture, le groupe Del’Eritaz, groupe familial né en 2020, incarne cette transmission vivante du reggae. "Trois sœurs musiciennes, entourées de leur père, proposent une lecture sincère et déjà affirmée de cet héritage musical".

Sur scène, les voix se croisent et les énergies se répondent : Thierry Gauliris, Black Nation, Keza (jeune artiste franco-malgache à la voix d’or), Sethi (présence incandescente et puissance vocale affirmée), Anthony (lauréat Shannkèr Réunion La 1ère 2025), et Héléna (voix ample et magnétique).

Les artistes seront accompagnés par une formation de musiciens aguerris : Didier Dijoux (batterie), Bernard Permal (basse), Renan Mazéas (guitare) et Patrick Lebon (claviers), garants d’un son solide, précis, au service du groove.

- Informations pratiques -

Le Kerveguen, Saint-Pierre

Vendredi 27 mars

À partir de 19h : apéritif créole proposé sur la terrasse

Tarifs :

• Plein : 20€

• Réduit : 12€ (enfants de 3 à 15 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, personnes en situation de handicap, COS)

Les personnes ayant déjà acheté leur billet pour le concert de Winston McAnuff peuvent le conserver pour cette soirée ou en demander le remboursement via monticket.re.