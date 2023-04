L'allocation logement valorisée jusqu’à 320€ pour les personnes âgées et porteuses de handicap

Cyrille Melchior, président du conseil départemental, a obtenu la valorisation de l’APL foyer à 320€. Depuis ce lundi 3 avril 2023, les personnes âgées et porteuses de handicap peuvent bénéficier d’une allocation valorisée jusqu’à 320€ au lieu de 80€ aujourd’hui. Nous publions le communiqué du Département ci-dessous.

Une bonne nouvelle pour les personnes âgées et porteuses de handicap, de La Réunion et de l’outre-mer.

Depuis hier le décret relatif « au conventionnement à l’aide personnalisée au logement (APL) des logements foyer », leur permet de bénéficier d’une allocation valorisée jusqu’à 320€ au lieu de 80€ aujourd’hui. C’est tout le financement des résidences sociales en outre-mer qui se retrouve amélioré grâce à l’alignement du barème des aides au logement à celui de l’APL foyer en métropole.

« Il s’agit là d’un travail en commun qui a porté ses fruits et dont je salue l’efficacité. Il permettra désormais à un nombre important de nos aînés, de personnes en situation de handicap ou en perte d’autonomie, de bénéficier au sein d’une résidence autonomie, d’un EHPAD, d’un foyer, de vie ou occupationnel, d’un logement adapté à leur situation. C’est aussi plus de pouvoir d’achat pour nos publics fragiles » se félicite le président du Conseil départemental et président de la Commission Outre-mer de l’ADF, Cyrille Melchior.

En effet, après avoir constaté que ce public fragile était défavorisé en matière d’hébergement, Cyrille Melchior, avec le soutien du gouvernement et des parlementaires, notamment la Sénatrice Viviane Malet, a obtenu une révision de la loi de finance pour 2022.